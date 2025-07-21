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  4. Шовковский указал на дверь 2 игрокам. Один из них играл за сборную Украины
Украина. Премьер лига
21 июля 2025, 19:26 |
4281
2

Шовковский указал на дверь 2 игрокам. Один из них играл за сборную Украины

Тренерский штаб киевлян не рассчитывает на Самбу Диалло и Александра Сироту

21 июля 2025, 19:26 |
4281
2
Шовковский указал на дверь 2 игрокам. Один из них играл за сборную Украины
ФК Динамо. Александр Шовковский

Наставник «Динамо» Александр Шовковский вместе со своим тренерским штабом не рассчитывает на двух игроков.

По информации источника, вернувшиеся из аренды экс-игрок сборной Украины Александр Сирота и вингер Самба Диалло оказались ненужны киевлянам. Тренерский штаб «Динамо» недоволен их уровнем, потенциалом и возможностями, именно поэтому оба не были привлечены на тренировочный сбор «сине-белых».

Ранее в эксклюзивном интервью сайту Sport.ua украинский тренер Андрей Демченко, который сейчас возглавляет казахстанский «Женис», попытался спрогнозировать борьбу за верхние места в УПЛ в новом сезоне.

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Самба Диалло Александр Сирота Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Динамо Киев Александр Шовковский
Дмитрий Олейник Источник: ТаТоТаке
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Saltovka
когда суркис укажет на дверь физруку шовковскому??
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