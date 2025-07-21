Шовковский указал на дверь 2 игрокам. Один из них играл за сборную Украины
Тренерский штаб киевлян не рассчитывает на Самбу Диалло и Александра Сироту
Наставник «Динамо» Александр Шовковский вместе со своим тренерским штабом не рассчитывает на двух игроков.
По информации источника, вернувшиеся из аренды экс-игрок сборной Украины Александр Сирота и вингер Самба Диалло оказались ненужны киевлянам. Тренерский штаб «Динамо» недоволен их уровнем, потенциалом и возможностями, именно поэтому оба не были привлечены на тренировочный сбор «сине-белых».
Ранее в эксклюзивном интервью сайту Sport.ua украинский тренер Андрей Демченко, который сейчас возглавляет казахстанский «Женис», попытался спрогнозировать борьбу за верхние места в УПЛ в новом сезоне.
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