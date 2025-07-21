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  4. «Динамо будет сложно отстоять титул»: Демченко – о борьбе за золото
Украина. Премьер лига
21 июля 2025, 18:41 |
146
2

«Динамо будет сложно отстоять титул»: Демченко – о борьбе за золото

Бывший наставник «Металлиста 1925» высказался о будущем соперничестве в украинской Премьер-лиге

21 июля 2025, 18:41 |
146
2
«Динамо будет сложно отстоять титул»: Демченко – о борьбе за золото
ФК Шахтер. Шахтер – Динамо

В эксклюзивном интервью сайту Sport.ua украинский тренер Андрей Демченко, который сейчас возглавляет казахстанский «Женис», попробовал спрогнозировать борьбу за верхние места в УПЛ в новом сезоне.

– Сейчас Александр Шовковский остался у руля «Динамо», – сказал Демченко. – Руслан Ротань уехал в Житомир, «горняков» возглавил Арда Туран, ЛНЗ – Виталий Пономарев, а «Александрию» принял Кирилл Нестеренко, которому будет очень сложно повторить прошлогодний успех, так как команда потеряла некоторых лидеров, легионеры не хотели возвращаться в Украину, поэтому в коллективе есть небольшой дисбаланс.

Считаю, что «Шахтер» предъявит очень серьезные претензии на чемпионство. «Динамо» будет сложно отстоять титул. Думаю, в борьбу между грандами сможет вмешаться «Полесье». И хотелось, чтобы ЛНЗ, с его ресурсами также начал показывать уже достойный результат. И еще я бы отметил «Карпаты». У них молодой перспективный тренер Владислав Лупашко. Львовян нельзя сбрасывать со счетов. Скажу больше, они будут одними из претендентов на медали.

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Андрей Демченко Динамо Киев Украинская Премьер-лига Шахтер Донецк Полесье Житомир Александрия Карпаты Львов ЛНЗ Черкассы
Сергей Демьянчук
Сергей Демьянчук Sport.ua
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Комментарии 2
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Умник
На бумаге да. А на деле посмотрим
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serhiy1
Ми вже найкращий Шахтар за всі часи побачили . Тепер, напевно, буде найкращий з найкращих ).
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