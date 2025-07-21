«Динамо будет сложно отстоять титул»: Демченко – о борьбе за золото

В эксклюзивном интервью сайту Sport.ua украинский тренер Андрей Демченко, который сейчас возглавляет казахстанский «Женис», попробовал спрогнозировать борьбу за верхние места в УПЛ в новом сезоне.

– Сейчас Александр Шовковский остался у руля «Динамо», – сказал Демченко. – Руслан Ротань уехал в Житомир, «горняков» возглавил Арда Туран, ЛНЗ – Виталий Пономарев, а «Александрию» принял Кирилл Нестеренко, которому будет очень сложно повторить прошлогодний успех, так как команда потеряла некоторых лидеров, легионеры не хотели возвращаться в Украину, поэтому в коллективе есть небольшой дисбаланс.

Считаю, что «Шахтер» предъявит очень серьезные претензии на чемпионство. «Динамо» будет сложно отстоять титул. Думаю, в борьбу между грандами сможет вмешаться «Полесье». И хотелось, чтобы ЛНЗ, с его ресурсами также начал показывать уже достойный результат. И еще я бы отметил «Карпаты». У них молодой перспективный тренер Владислав Лупашко. Львовян нельзя сбрасывать со счетов. Скажу больше, они будут одними из претендентов на медали.