«Тяжело выигрывать с барменами в составе». Демченко – о тренерской карьере

В последнее время в Казахстане на слуху фамилия украинского специалиста Андрея Демченко, который в начале июня возглавил астанинский «Женис», пребывавший в подвале турнирной таблицы. Тем не менее, наставник за короткое время превратил команду в неудобного для всех соперника. Достаточно сказать, что в шести матчах чемпионата, столичный коллектив заработал 16 очков из 18-ти возможных, что позволило приблизиться к лидирующей группе.

О нынешнем периоде своей тренерской карьеры, а также о первых шагах на этом поприще специалист рассказал в эксклюзивном интервью сайту Sport.ua.

– Андрей Анатольевич, вы уже как месяц работаете главным тренером в «Женисе». Как вам чемпионат Казахстана?

– В каждой стране своя специфика работы. В Казахстане есть определенные тенденции, очень много команд играют в пять защитников (5 – 4 – 1, 5 – 3 – 2). В Грузии, где я работал до этого, в основном строится игра в четыре защитника. Для меня это отчасти что-то новое, что является определенным вызовом.

– «Женис» единственная команда в казахстанской лиге, которая действует по схеме 3 – 4 – 3?

– Сейчас футбол настолько современный, что он подвластен большой трансформации, поэтому четкой концепции нет. Тот же «Манчестер Сити», «Ливерпуль», «Арсенал» перестраиваются в три защитника из четырех. В атаку легче работать, когда играешь в три защитника, а в прессинге лучше действовать – в четыре.

– Вы приняли команду, которая находилась в подвале турнирной таблицы, но сейчас после серии удачных матчей «Женис» подобрался к лидирующей группе. В чем залог успеха?

– Мы чуть-чуть поменяли психологию ребят. Тренерский штаб, который работал до меня, больше проповедовал оборонительный стиль работы. Я постарался привить команде атакующий стиль игры, поэтому линию обороны я поднимаю чуть выше и очень много времени уделяю прессингу, заставляя соперника быстро работать с мячом. И я уже могу сказать, что наши футболисты обрели больше уверенности и смелости.

– С улучшением результатов наверняка поменялись и планы у руководства клуба относительно итогов чемпионата. Так ли это?

– Действительно, когда я только пришел, то у команды были одни цели, это выйти из зоны вылета и как можно выше подняться в турнирной таблице. Но аппетит приходит во время еды, поэтому сейчас ставятся немного другие задачи. Например, мы выиграли два матча кряду, потом есть желание в трех последующих набрать семь баллов. Мы начали чуть лучше играть, поэтому и запросы возрастают.

– В то же время вы акцентировали внимание на Кубке Казахстана.

– Плох тот солдат, который не мечтает стать генералом. В какой-то мере это относится к «Женису». Мы находились внизу турнирной таблицы, но немного поднялись. А в Кубке Казахстана команда добралась до полуфинала. Да, мы проиграли первую игру «Тоболу» (1:2), но впереди нас ждет ответная встреча. Через Кубок мы можем попасть в элиту европейского футбола. Поэтому мы очень большие силы и ресурсы ставим на этот турнир. 30 августа матч с «Тоболом» будет не на жизнь, а на смерть.

ФК Женис. Андрей Демченко становился лучшим тренером чемпионата Грузии

– Уровень соревнований в Казахстане выше, чем в Грузии, где вы проработали почти четыре года?

– Я уже говорил о специфике. Грузия и Казахстан очень отличаются друг от друга. Но я бы не стал проводить параллели, чтобы кого-то не обидеть. Могу только сказать, что в Казахстане более силовой футбол. Здесь больше акцентируется внимание на самоотдаче, на физических кондициях, на командной работе. В Грузии проповедуют творческий футбол. Зачастую игроки хотят себя показать индивидуально. Грузины больше любят повозиться с мячом. Повторюсь, это две разные футбольные страны. Везде есть свои хорошие и плохие моменты.

– Не могу вас не спросить, чем обусловлен взлет сборной Грузии?

– Тем, что пришел европейский тренер хорошего качества, который привил грузинам дисциплину. Подтверждением этому стало то, что футболисты, которые попадали в европейские клубы, хорошо себя зарекомендовали. Сами по себе грузины талантливый народ, но расслабленный. Вилли Саньоль помимо игры навел порядок в национальной сборной в плане менталитета.

– Вы дважды приводили «Дилу» к третьему месту. Это был успех?

– Для этой команды да, это был отличный показатель. Мы заслуженно добивались завоевания бронзовых медалей.

– С «Динамо» Батуми вы становились чемпионов. Почему ваше сотрудничество продлилось чуть больше года?

– Из «Дилы» в «Динамо» я пришел в середине чемпионата в 2023 году. Я подписал контракт на 2,5 года. В том сезоне мы стали чемпионами, а меня признали лучшим тренером Грузии (улыбается). Состав у нас был хорошим, но после сезона порядка 16-ти человек ушло из команды. Начались определенные финансовые проблемы. Меня заверили, что все будет хорошо, но это продолжалось. А когда с поста ушел спортивный директор, я понял, что наш корабль тонет. Тренеров и игроков начали обманывать. Условно, по контракту обещали 10 гривен, а давали только три. Футболисты потеряли мотивацию. Поначалу я заставлял, уговаривал, упрашивал, чтобы отдаваться по максимуму, но долго это продолжаться не могло. Поэтому мне ничего не оставалось, как уйти.

– Немало времени вы поработали и в Украине. За границей легче себя проявить?

– В Украине очень много хороших команд, но еще больше качественных тренеров, которые сейчас сидят без работы и не могут применить свои знания. Поэтому на Родине сейчас тяжело внедриться.

О силе наших коллективов говорит даже тот факт, что на сборах со своими командами я всегда играл против украинских клубов и ни разу не побеждал (улыбается).

ФК Металлист 1925. Настоящая работа для Андрея Демченко началась в Металлисте 1925

– В вашей тренерской карьере значатся такие команды, как «Металлург» З, «Верес», «Львов», «Металлист 1925». В каком клубе для вас работа получилась наиболее плодотворной?

– В «Металлурге» я работал детским тренеров и наставником молодежной команды. Это было начало моего тренерского пути. А вот первая моя настоящая работа была с «Металлистом 1925». Я был со своими мыслями, своим материалом. Считаю, что у меня получилось, так как после первого круга мы были на первом месте. А потом пришел Covid. На месяц нас распустили, потом мы не поехали на сборы, платили 30% зарплаты. Можно сказать, пошел развал. Поэтому второй круг получился скомканным.

– До «Металлиста 1925» вы были непродолжительное время в «Вересе» и «Львове». Почему так?

– Когда мой родной клуб «Металлург» Запорожье обанкротился, я остался без работы. Тогда я учился на лицензию PRO и в какой-то момент я попросился в «Верес» поработать тренером с группой атаки. Меня взяли, но я там проработал полтора месяца, поскольку у меня произошел конфликт с главным тренером Юрием Свирковым. Он настоял на том, чтобы меня убрали из команды. Тем не менее, через месяц меня пригласили главным тренером доиграть чемпионат-2017/2018.

Потом в ФК «Львове» мне доверили поработать в подготовительный период. Но дело в том, когда молодой клуб, в котором хозяин платит деньги, появляется много людей, не соображающих в футболе. Тем не менее, они пытаются крутить свое кино. Я раскусил их план: тех бразильцев, которых они привозили, были бармены с пляжа, я так и сказал, а также заметил, что с такими игроками будет тяжело играть в элитном дивизионе, поэтому меня убрали за правду. Им нужны были удобные наставники, которые молчали и получали свою зарплату. Я так работать не хотел. «Верес» и «Львов» были одним проектом.

– Сейчас следите за украинским чемпионатом?

– Конечно. Я в курсе всех дел. Стараюсь смотреть все вплоть до спаррингов. Владею полной информацией по тренерам и игрокам (улыбается).

– Каким будет ваш прогноз на предстоящий сезон в УПЛ?

– Возвращусь немного назад и скажу, что «Александрия» заслуженно заняла второе место. «Шахтер» в свою очередь провалил чемпионат. Все было по делу. Хотелось бы больше от «Полесья» и ЛНЗ.

Сейчас Александр Шовковский остался у руля «Динамо», Руслан Ротань уехал в Житомир, «горняков» возглавил Арда Туран, ЛНЗ – Виталий Пономарев, а «Александрию» принял Кирилл Нестеренко, которому будет очень сложно повторить прошлогодний успех, так как команда потеряла некоторых лидеров, легионеры не хотели возвращаться в Украину, поэтому в коллективе есть небольшой дисбаланс.

Считаю, что «Шахтер» предъявит очень серьезные претензии на чемпионство. «Динамо» будет сложно отстоять титул. Думаю, в борьбу между грандами сможет вмешаться «Полесье». И хотелось, чтобы ЛНЗ, с его ресурсами также начал показывать уже достойный результат. И еще я бы отметил «Карпаты». У них молодой перспективный тренер Владислав Лупашко. Львовян нельзя сбрасывать со счетов. Скажу больше, они будут одними из претендентов на медали.

– Первой лигой интересуетесь?

– Тоже слежу, так как там есть люди, с которыми я пересекался на своем футбольном пути. Интересуюсь, конечно, и второй лигой, поскольку там выступает запорожский «Металлург».

– Одним из фаворитов Первой лиги считается «Буковина», в которой вы поработали спортивным директором. Болеете за Черновцы?

– Да. Это было прекрасное время. Тогда президентов был Вадим Заяц, он меня пригласил на работу. Я числился спортивным директором, но на самом деле являлся главным тренером. Казалось, что все звезды сошлись, поскольку все было на хорошем уровне, четко. Но иногда политическая ситуация влияет на футбол. Нам не дали довести этот проект до конца. Однако Буковина» навсегда останется в моем сердце.

ФК Металлург. Свой тренерский путь Андрей Демченко начинал в запорожском Металлурге

– В одном из своих интервью вы сказали, что мечтаете потренировать «Барселону». А родной запорожский «Металлург» не пора выводить в элиту украинского футбола?

– Я ведь запорожский парень. Так вот, когда я ушел из «Металлиста 1925» я со своим тренерским штабом предложил свои услуги влиятельным людям. «Металлург» был в подвале турнирной таблицы и мы своим опытом хотели помочь, но те, кто управлял, им на самом деле футбол не был нужен. Город отвергнул меня, мол, мы лучше возьмем удобного наставника, который будет выполнять наши приказы и пилить бюджет. И это правда. Некоторые агенты говорили, что нельзя так делать, за тобой должны приходить, но я искренне хотел помочь своему родному клубу. Поэтому, пока там будет такая ситуация, нет смысла что-то предпринимать.

– Но у вас есть еще мечта – привести запорожский «Металлург» к большим победам?

– Конечно. На старом стадионе я подавал мячи Игорю Черкуну, Олегу Тарану, Сергею Башкирову. Потом они были моими тренерами, и я им рассказывал, что я хотел играть за «Металлург» и у меня это получилось. А вторая мечта – помочь команде, как тренер, но пока наши дороги не сходятся. Но я верю, что наступят лучшие времена и я всегда буду готов помочь, когда все будет по футбольному. Вот как сейчас Сергей Сидорчук стал амбасадором запорожского футбола. Если человек патриот своего города – он всегда готов подставить плечо, лишь бы все было честно, а не так как на данный момент, когда некоторые люди не хотят блага футболу в нашем регионе.