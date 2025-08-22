Устно договорились. Барселона планирует сыграть первый тур ЛЧ на выезде
Руководство клуба подстраивается под реконструкции на Камп Ноу
Делегация УЕФА дала неофициальное согласие на проведение каталонской «Барселоной» первого матча Лиги чемпионов на выезде.
Испанский клуб подал заявку с просьбой предоставить возможность сыграть первый тур в гостях, чтобы позже домашний матч Лиги чемпионов провести на легендарном «Камп Ноу», который в настоящее время находится на реконструкции.
Причиной такого решения «Барселоны» стал регламент УЕФА, согласно которому клуб в августе должен выбрать арену, на которой проведет четыре домашних матча группового этапа.
Подобный шаг «Барселона» уже сделала в испанской Ла Лиге, где каталонцы первые три тура будут играть исключительно в гостях.
В случае невозможности проведения матчей Лиги чемпионов на «Камп Ноу» испанский клуб, как и в прошлом сезоне, будет играть на «Монжуике».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Именитый украинский тренер считает, что форварду необходимо покинуть Италию ради Испании
Форвард Фиорентины намекнул, что не только он должен был быть удален в матче Q4 ЛК