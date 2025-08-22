Устно договорились. Барселона планирует сыграть первый тур ЛЧ на выезде

Делегация УЕФА дала неофициальное согласие на проведение каталонской «Барселоной» первого матча Лиги чемпионов на выезде.

Испанский клуб подал заявку с просьбой предоставить возможность сыграть первый тур в гостях, чтобы позже домашний матч Лиги чемпионов провести на легендарном «Камп Ноу», который в настоящее время находится на реконструкции.

Причиной такого решения «Барселоны» стал регламент УЕФА, согласно которому клуб в августе должен выбрать арену, на которой проведет четыре домашних матча группового этапа.

Подобный шаг «Барселона» уже сделала в испанской Ла Лиге, где каталонцы первые три тура будут играть исключительно в гостях.

В случае невозможности проведения матчей Лиги чемпионов на «Камп Ноу» испанский клуб, как и в прошлом сезоне, будет играть на «Монжуике».