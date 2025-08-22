Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Устно договорились. Барселона планирует сыграть первый тур ЛЧ на выезде
Лига чемпионов
22 августа 2025, 07:31 | Обновлено 22 августа 2025, 07:32
242
0

Устно договорились. Барселона планирует сыграть первый тур ЛЧ на выезде

Руководство клуба подстраивается под реконструкции на Камп Ноу

22 августа 2025, 07:31 | Обновлено 22 августа 2025, 07:32
242
0
Устно договорились. Барселона планирует сыграть первый тур ЛЧ на выезде
Getty Images/Global Images Ukraine

Делегация УЕФА дала неофициальное согласие на проведение каталонской «Барселоной» первого матча Лиги чемпионов на выезде.

Испанский клуб подал заявку с просьбой предоставить возможность сыграть первый тур в гостях, чтобы позже домашний матч Лиги чемпионов провести на легендарном «Камп Ноу», который в настоящее время находится на реконструкции.

Причиной такого решения «Барселоны» стал регламент УЕФА, согласно которому клуб в августе должен выбрать арену, на которой проведет четыре домашних матча группового этапа.

Подобный шаг «Барселона» уже сделала в испанской Ла Лиге, где каталонцы первые три тура будут играть исключительно в гостях.

В случае невозможности проведения матчей Лиги чемпионов на «Камп Ноу» испанский клуб, как и в прошлом сезоне, будет играть на «Монжуике».

По теме:
Соглашение достигнуто. 80-миллионный трансфер Барселоны сменит клуб
Леванте – Барселона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Какие игроки действующего чемпиона Испании остались в старте с 2022 года?
Барселона УЕФА Камп Ноу Лига чемпионов
Андрей Витренко Источник: Marca
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Нужно возвращаться». Мирон Маркевич обратился к Довбику и дал ему совет
Футбол | 21 августа 2025, 08:44 2
«Нужно возвращаться». Мирон Маркевич обратился к Довбику и дал ему совет
«Нужно возвращаться». Мирон Маркевич обратился к Довбику и дал ему совет

Именитый украинский тренер считает, что форварду необходимо покинуть Италию ради Испании

ВИДЕО. Кин, получивший красную, показал, как Сарапий тягал его за волосы
Футбол | 22 августа 2025, 05:31 2
ВИДЕО. Кин, получивший красную, показал, как Сарапий тягал его за волосы
ВИДЕО. Кин, получивший красную, показал, как Сарапий тягал его за волосы

Форвард Фиорентины намекнул, что не только он должен был быть удален в матче Q4 ЛК

Бавария – РБ Лейпциг. Прогноз и анонс на матч чемпионата Германии
Футбол | 22.08.2025, 08:00
Бавария – РБ Лейпциг. Прогноз и анонс на матч чемпионата Германии
Бавария – РБ Лейпциг. Прогноз и анонс на матч чемпионата Германии
Легендарный Клопп мечтает об игроке Шахтера. Тот согласился на трансфер
Футбол | 22.08.2025, 07:14
Легендарный Клопп мечтает об игроке Шахтера. Тот согласился на трансфер
Легендарный Клопп мечтает об игроке Шахтера. Тот согласился на трансфер
Боб АРУМ: «Это лучший супертяж в истории. Никто не умеет драться, как он»
Бокс | 22.08.2025, 08:30
Боб АРУМ: «Это лучший супертяж в истории. Никто не умеет драться, как он»
Боб АРУМ: «Это лучший супертяж в истории. Никто не умеет драться, как он»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Билодид одним словом отреагировала на допинг Бех-Романчук
Билодид одним словом отреагировала на допинг Бех-Романчук
20.08.2025, 22:37 13
Другие виды
Шовковский подтвердил трансфер форварда и высказался о матче Лиги Европы
Шовковский подтвердил трансфер форварда и высказался о матче Лиги Европы
20.08.2025, 19:59 29
Футбол
Трансфер Зинченко в известный клуб сорвался из-за его политической позиции
Трансфер Зинченко в известный клуб сорвался из-за его политической позиции
21.08.2025, 07:15 6
Футбол
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Ого, это конец для тебя. Меня это немного смутило»
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Ого, это конец для тебя. Меня это немного смутило»
21.08.2025, 05:50
Бокс
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Вы знаете, что он ушел из Динамо»
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Вы знаете, что он ушел из Динамо»
20.08.2025, 20:18 1
Футбол
Шовковский объяснил катастрофическое поражение Динамо против Маккаби
Шовковский объяснил катастрофическое поражение Динамо против Маккаби
22.08.2025, 07:43 36
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем