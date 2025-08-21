Барселона разорвала контракт с футболистом, который не нужен Флику

Полузащитник испанской «Барселоны» Ориоль Ромеу покинет каталонский клуб на правах свободного агента. Об этом сообщила Marca.

Главный тренер Ханс-Дитер Флик не заинтересован в услугах опытного 33-летнего футболиста, поэтому провел с ним разговор и сообщил, что тот должен покинуть команду.

Ромеу согласился и прекратил сотрудничество с «Барселоной» по обоюдному согласию сторон. Контракт испанца, который действовал до июня 2026 года, решили разорвать до закрытия трансферного окна.

С 20 августа Ориоль покинул клубную базу и прекратил тренировки. Сторонам осталось уладить некоторые юридические формальности, после чего клуб официально объявит об уходе полузащитника.

Каталонский клуб теперь сможет зарегистрировать левого защитника Жерара Мартина, который находился вне заявки. Ромеу с высокой вероятностью останется играть в чемпионате Испании – в его услугах заинтересована «Жирона».

С 2004 по 2011 год Ромеу играл за юношеские и молодежные команды «Барселоны», в 2023 году вернулся в каталонский клуб, но не сумел завоевать место в стартовом составе.