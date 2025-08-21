Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Барселона разорвала контракт с футболистом, который не нужен Флику
Испания
21 августа 2025, 09:41 |
1137
0

Барселона разорвала контракт с футболистом, который не нужен Флику

Ориоль Ромеу прекратил тренировки на клубной базе и согласился покинуть каталонский клуб

21 августа 2025, 09:41 |
1137
0
Барселона разорвала контракт с футболистом, который не нужен Флику
Getty Images/Global Images Ukraine. Ориоль Ромеу

Полузащитник испанской «Барселоны» Ориоль Ромеу покинет каталонский клуб на правах свободного агента. Об этом сообщила Marca.

Главный тренер Ханс-Дитер Флик не заинтересован в услугах опытного 33-летнего футболиста, поэтому провел с ним разговор и сообщил, что тот должен покинуть команду.

Ромеу согласился и прекратил сотрудничество с «Барселоной» по обоюдному согласию сторон. Контракт испанца, который действовал до июня 2026 года, решили разорвать до закрытия трансферного окна.

С 20 августа Ориоль покинул клубную базу и прекратил тренировки. Сторонам осталось уладить некоторые юридические формальности, после чего клуб официально объявит об уходе полузащитника.

Каталонский клуб теперь сможет зарегистрировать левого защитника Жерара Мартина, который находился вне заявки. Ромеу с высокой вероятностью останется играть в чемпионате Испании – в его услугах заинтересована «Жирона».

С 2004 по 2011 год Ромеу играл за юношеские и молодежные команды «Барселоны», в 2023 году вернулся в каталонский клуб, но не сумел завоевать место в стартовом составе.

По теме:
Алонсо определился с футболистами, которые покинут Реал через год
В Польше организовали трансфер украинского полузащитника в чемпионат Англии
Легендарный клуб предложит Роме обменять Довбика на двоих футболистов
Барселона Жирона Ориоль Ромеу Ханс-Дитер Флик трансферы трансферы Ла Лиги свободный агент расторжение контракта
Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Болельщики ПСЖ обратились к руководству по поводу будущего Сафонова
Футбол | 21 августа 2025, 08:07 6
Болельщики ПСЖ обратились к руководству по поводу будущего Сафонова
Болельщики ПСЖ обратились к руководству по поводу будущего Сафонова

Фанаты призывают продать россиянина после трансфера Ильи

«Ротань – хитрый». Тренер Фиорентины высказался о первом матче с Полесьем
Футбол | 21 августа 2025, 10:31 0
«Ротань – хитрый». Тренер Фиорентины высказался о первом матче с Полесьем
«Ротань – хитрый». Тренер Фиорентины высказался о первом матче с Полесьем

Стефано Пиоли не ожидает легкого поединка в Лиге конференций

Будет новый проект. Президент Шахтера взял кредит на 60 млн евро
Футбол | 20.08.2025, 12:17
Будет новый проект. Президент Шахтера взял кредит на 60 млн евро
Будет новый проект. Президент Шахтера взял кредит на 60 млн евро
Усик впервые отреагировал на возможный бой с Итаумой: «Великолепный парень»
Бокс | 20.08.2025, 17:29
Усик впервые отреагировал на возможный бой с Итаумой: «Великолепный парень»
Усик впервые отреагировал на возможный бой с Итаумой: «Великолепный парень»
Был серьезный разговор. Энрике поставил ультиматум Забарному и Сафонову
Футбол | 21.08.2025, 08:17
Был серьезный разговор. Энрике поставил ультиматум Забарному и Сафонову
Был серьезный разговор. Энрике поставил ультиматум Забарному и Сафонову
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Энрике неожиданно выбрал новую позицию для Забарного на футбольном поле
Энрике неожиданно выбрал новую позицию для Забарного на футбольном поле
20.08.2025, 07:11 8
Футбол
Под дождем. Магучих закончила этап Бриллиантовой лиги без результата
Под дождем. Магучих закончила этап Бриллиантовой лиги без результата
20.08.2025, 22:10 8
Другие виды
Они выбили Динамо: Пафос наказал Црвену Звезду в Белграде в матче Q4 ЛЧ
Они выбили Динамо: Пафос наказал Црвену Звезду в Белграде в матче Q4 ЛЧ
20.08.2025, 00:07 53
Футбол
Итальянский журналист: «Я видел Довбика на тренировке. Полная катастрофа»
Итальянский журналист: «Я видел Довбика на тренировке. Полная катастрофа»
19.08.2025, 18:25 15
Футбол
Шовковский подтвердил трансфер форварда и высказался о матче Лиги Европы
Шовковский подтвердил трансфер форварда и высказался о матче Лиги Европы
20.08.2025, 19:59 29
Футбол
Динамо анонсировало бесплатную трансляцию матча ЛЕ против Маккаби Тель-Авив
Динамо анонсировало бесплатную трансляцию матча ЛЕ против Маккаби Тель-Авив
19.08.2025, 12:31 10
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Бех-Романчук получила дисквалификацию за допинг. Известен срок
ОФИЦИАЛЬНО. Бех-Романчук получила дисквалификацию за допинг. Известен срок
19.08.2025, 18:40 45
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем