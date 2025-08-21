Барселона разорвала контракт с футболистом, который не нужен Флику
Ориоль Ромеу прекратил тренировки на клубной базе и согласился покинуть каталонский клуб
Полузащитник испанской «Барселоны» Ориоль Ромеу покинет каталонский клуб на правах свободного агента. Об этом сообщила Marca.
Главный тренер Ханс-Дитер Флик не заинтересован в услугах опытного 33-летнего футболиста, поэтому провел с ним разговор и сообщил, что тот должен покинуть команду.
Ромеу согласился и прекратил сотрудничество с «Барселоной» по обоюдному согласию сторон. Контракт испанца, который действовал до июня 2026 года, решили разорвать до закрытия трансферного окна.
С 20 августа Ориоль покинул клубную базу и прекратил тренировки. Сторонам осталось уладить некоторые юридические формальности, после чего клуб официально объявит об уходе полузащитника.
Каталонский клуб теперь сможет зарегистрировать левого защитника Жерара Мартина, который находился вне заявки. Ромеу с высокой вероятностью останется играть в чемпионате Испании – в его услугах заинтересована «Жирона».
С 2004 по 2011 год Ромеу играл за юношеские и молодежные команды «Барселоны», в 2023 году вернулся в каталонский клуб, но не сумел завоевать место в стартовом составе.
🚨 𝗢𝗥𝗜𝗢𝗟 𝗥𝗢𝗠𝗘𝗨 🇪🇸 𝗩𝗔 𝗥𝗘́𝗦𝗜𝗟𝗜𝗘𝗥 𝗦𝗢𝗡 𝗖𝗢𝗡𝗧𝗥𝗔𝗧 𝗔𝗩𝗘𝗖 𝗟𝗘 𝗙𝗖 𝗕𝗔𝗥𝗖𝗘𝗟𝗢𝗡𝗘… ❌👋— Actu Foot (@ActuFoot_) August 20, 2025
𝗖𝗘 𝗤𝗨𝗜 𝗣𝗘𝗥𝗠𝗘𝗧𝗧𝗥𝗔 𝗔𝗨 𝗕𝗔𝗥𝗖̧𝗔 𝗗’𝗜𝗡𝗦𝗖𝗥𝗜𝗥𝗘 𝗚𝗘𝗥𝗔𝗥𝗗 𝗠𝗔𝗥𝗧𝗜𝗡 🇪🇸 ! 💙❤️
🗞 @marca pic.twitter.com/LPZPsxxRoJ
