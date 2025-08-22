Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Неудача Динамо в игре с Маккаби Т-А. Кресло под Шовковским зашаталось
Лига Европы
22 августа 2025, 07:16 | Обновлено 22 августа 2025, 07:57
1447
0

ФК Динамо. Александр Шовковский

В первом матче квалификации Q4 Лиги Европы киевское «Динамо» встречалось с израильским «Маккаби» из Тель-Авива (1:3). Поединок прошел в сербском городе Бачка-Топола на TSC Arena. Матч начался с 15-минутной задержкой, так как перед игрой началась гроза с молниями, и в целях безопасности, чтобы не подвергать участников опасности, стартовый свисток пришлось отложить.

С первых минут номинальные хозяева завладели инициативой и уже на 8-й минуте имели реальную возможность открыть счет. После ошибки перед собственным штрафным Белич отдал пас в центр на Перец, мощный удар которого ценой травмы парировал Нещерет.

Однако уже через несколько минут динамовскому вратарю пришлось капитулировать. Йехезкель классным пасом вразрез вывел Переца практически один на один с Нещеретом, и капитан тель-авивцев с левого угла вратарской пробил мимо голкипера (1:0).

Далее игра, сопровождавшаяся сильным дождем, проходила под диктовку игроков «Маккаби». Давида пробивал с-за пределов штрафной, но Нещерет забрал мяч в углу, Мадмон не смог переиграть вратаря ударом от левого угла ворот, а после классного обводящего удара Давиды, сместившегося к центру с правого фланга, «бело-синих» спасла штанга.

Динамовцы ответили хорошим моментом Ваната, который обыграл защитника, прошел к правому углу ворот и пробил мимо дальней стойки. На 32-й минуте лучший бомбардир «Динамо» прошлого сезона стал ассистентом, отдав пас в штрафную, где Волошин принял мяч и вторым касанием транзитом от стойки отправил в сетку (1:1).

Сравняв счет, «бело-синие» продолжали давить на ворота соперника – в частности, неплохо пробивал Пихаленок, но вратарь сыграл надежно, забрав мяч в руки. Перед перерывом хороший шанс снова вывести «Маккаби» вперед имел Ревиво, но после его удара под перекладину Нещерет парировал мяч на угловой.

После перерыва дождь не прекращался, что едва не привело к пропущенному голу, когда после подачи с левого фланга Нещерет выронил мяч из рук – к счастью, соперники не успели воспользоваться этим. Но неприятности для «Динамо» на этом не закончились. В эпизоде Вивчаренко пошел в подкат и выбил мяч из-под ног у Йехезкеля, но судья после просмотра повтора признал, что защитник действовал слишком грубо, и удалил его с поля.

После этого игровое и территориальное преимущество перешло к футболистам израильской команды. И довольно быстро они удвоили счет. На 58-й минуте Давида пасом с правого фланга нашел в штрафной Белича, тот прострелил на дальнюю стойку, куда набежал и без препятствий пробил по пустым воротам Йехезкель (2:1).

Чуть позже сам Йехезкель претендовал на дубль, но его удар с левого угла штрафной парировал Нещерет. Второй мяч в игре забил Перец. На 69-й минуте капитан «Маккаби» принял передачу в центре штрафной, убрал Попова и следующим касанием пробил мимо вратаря (3:1).

Понимая, что двухголевое отставание неприятно перед ответной игрой, динамовцы, несмотря на численное меньшинство, усилили давление. На усиление атаки вышли Кабаєв и Герреро, последний имел хороший шанс забить второй гол для «Динамо», но после мощного удара Эдуардо с-за пределов штрафной мяч пролетел над перекладиной. В компенсированное время после подачи Бражка с углового Михавко пробивал головой с линии ворот, но мяч прошел рядом со стойкой.

В итоге «Динамо» потерпело выездное поражение (1:3) и теперь через неделю в Люблине должно совершить камбэк, чтобы выйти в основной этап Лиги Европы.

Лига Европы. Квалификация Q4

Первый матч. 21 августа 2025. Бачка-Топола (Сербия), TSC Arena

Маккаби Тель-Авив (Израиль) – Динамо Киев (Украина) – 3:1 (1:1)

Голы: Перец, 12, 69, Йехезкель, 58 – Волошин, 32.

Маккаби Т-А: 90. Мишпати – 4. Гейтор, 5. Камара (18. Стоич, 89), 6. Асанте, 3. Ревиво – 42. Перец (к), 17. Белич (36. Шахар, 67), 28. Сискоко (30. Ной, 89), 19. Мадмон (98. Николаеску, 67), 77. Давида – 11. Йехезкель (34. Абу Фархи, 83).

Динамо: 35. Нещерет – 20. Караваев, 40. Биловар, 32. Михавко, 2. Вивчаренко – 91. Михайленко, 10. Шапаренко (5. Яцик, 90), 8. Пихаленок (4. Попов, 54), 7. Ярмоленко (кап) (6. Бражко, 55), 9. Волошин (22. Кабаєв, 74) – 11. Ванат (39. Герреро, 73).

Предупреждения: Белич, 62 – Волошин, 25, Михавко, 90+1, Михайленко, 90+6

Удаление: Вивчаренко, 50

Видео голов и обзор матча

Фотогалерея

Опрос

Голосов 73
❓ Следует ли руководству Динамо отправить в отставку главного тренера Александра Шовковского?

Немедленная отставка, нет игры

47 голосов 64.38 %

Надо подождать. Отставка, если не пройдут Маккаби Т-А

11 голосов 15.07 %

Пусть продолжает работать

13 голосов 17.81 %

Сложно сказать

2 голоса 2.74 %

Результаты


По теме:
Известный эксперт разнес Динамо за поражение против Маккаби: «Унижение»
ФОТО. Не на равных играли с волками. Фиорентина разгромила Полесье в ЛК
ФОТО. Мяч не летел в ворота. Как Шахтер разочаровал в матче ЛК с Серветтом
Динамо Киев Лига Европы Маккаби Тель-Авив Назар Волошин Дор Перец Маккаби Т-А - Динамо фото Александр Шовковский видео голов и обзор
Николай Степанов Источник: ФК Динамо Киев
Оцените материал
(12)




Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

