СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 22 августа

В пятницу, 22 августа, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

13:00 Виктория – Ворскла

3.27 – 3.27 – 2.16

17:30 Локомотив Киев – Колос

11.70 – 7.15 – 1.18

21:30 Бавария – РБ Лейпциг

1.26 – 7.22 – 11.60

21:45 ПСЖ – Анже

1.09 – 13.90 – 34.00

22:00 Вест Хэм – Челси

5.19 – 4.13 – 1.69

