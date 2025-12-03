Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 3 декабря
03 декабря 2025, 15:39 |
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 3 декабря

Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 3 декабря
В среду, 3 декабря, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

16:00 Аталанта – Дженоа

Ggbet 1.47 – 4.65 – 7.50

20:00 Реал – Атлетик

Ggbet 4.92 – 4.16 – 1.75

21:30 Арсенал – Брентфорд

Ggbet 1.46 – 4.81 – 8.20

21:45 Унион Берлин – Бавария

Ggbet 12.00 – 6.05 – 1.29

22:15 Ливерпуль – Сандерленд

Ggbet 1.39 – 5.42 – 9.00

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗЫВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.
GGBET осуществляет деятельность в соответствии с лицензиями от 23.08.2023 года, выданными в соответствии с решениями КРАИЛ №128 и №129 от 08.08.2023.

Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
