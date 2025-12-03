СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 3 декабря

В среду, 3 декабря, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

16:00 Аталанта – Дженоа

1.47 – 4.65 – 7.50

20:00 Реал – Атлетик

4.92 – 4.16 – 1.75

21:30 Арсенал – Брентфорд

1.46 – 4.81 – 8.20

21:45 Унион Берлин – Бавария

12.00 – 6.05 – 1.29

22:15 Ливерпуль – Сандерленд

1.39 – 5.42 – 9.00

