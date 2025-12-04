Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 4 декабря
Другие новости
04 декабря 2025, 18:34 |
57
0

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 4 декабря

Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET

04 декабря 2025, 18:34 |
57
0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 4 декабря
Getty Images/Global Images Ukraine. Рубен Аморим

В четверг, 4 декабря, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

19:00 Болонья – Парма

Ggbet 1.49 – 4.45 – 7.50

20:00 Балеарес – Эспаньол

Ggbet 7.20 – 4.85 – 1.45

22:00 Манчестер Юнайтед – Вест Хэм

Ggbet 1.46 – 5.16 – 7.38

22:00 Лацио – Милан

Ggbet 3.36 – 3.20 – 2.41

22:00 Картахена – Валенсия

Ggbet 5.20 – 3.64 – 1.76

РЕКЛАМА 21+

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗЫВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.
GGBET осуществляет деятельность в соответствии с лицензиями от 23.08.2023 года, выданными в соответствии с решениями КРАИЛ №128 и №129 от 08.08.2023.

По теме:
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 3 декабря
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 2 декабря
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 1 декабря
прогнозы букмекеров ставка дня главные матчи дня GGBET ставка от GGBET
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Майк ТАЙСОН: «Он – мой герой. Как на ринге, так и вне его»
Бокс | 04 декабря 2025, 06:51 0
Майк ТАЙСОН: «Он – мой герой. Как на ринге, так и вне его»
Майк ТАЙСОН: «Он – мой герой. Как на ринге, так и вне его»

Легенда поддерживает изменения в законе Али

Клопп готов возглавить Реал, если оттуда уйдут четыре футболиста
Футбол | 04 декабря 2025, 09:00 6
Клопп готов возглавить Реал, если оттуда уйдут четыре футболиста
Клопп готов возглавить Реал, если оттуда уйдут четыре футболиста

Юргену предложили заменить Хаби Алонсо

Усиление для Ротаня? Полесье подпишет защитника со Второй лиги
Футбол | 04.12.2025, 18:11
Усиление для Ротаня? Полесье подпишет защитника со Второй лиги
Усиление для Ротаня? Полесье подпишет защитника со Второй лиги
«Играют за тарелку супа». Только один клуб УПЛ проведет сборы в Украине
Футбол | 04.12.2025, 02:27
«Играют за тарелку супа». Только один клуб УПЛ проведет сборы в Украине
«Играют за тарелку супа». Только один клуб УПЛ проведет сборы в Украине
Воробей нашел тренера для Шахтера после слов Белика: «Почему нет?»
Футбол | 04.12.2025, 11:32
Воробей нашел тренера для Шахтера после слов Белика: «Почему нет?»
Воробей нашел тренера для Шахтера после слов Белика: «Почему нет?»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Усик попросил провести добровольную защиту титула. Назван соперник
Усик попросил провести добровольную защиту титула. Назван соперник
04.12.2025, 04:55 12
Бокс
Решающие 0.3 секунды. Легенда биатлона впервые за 2 года выиграла гонку КМ
Решающие 0.3 секунды. Легенда биатлона впервые за 2 года выиграла гонку КМ
02.12.2025, 17:59 17
Биатлон
Супертяжеловес отреагировал на решение Усика провести бой с Уайлдером
Супертяжеловес отреагировал на решение Усика провести бой с Уайлдером
03.12.2025, 03:02
Бокс
ФОТО. Вот как выглядел Гармаш после столкновения с ТЦК и СП
ФОТО. Вот как выглядел Гармаш после столкновения с ТЦК и СП
04.12.2025, 08:23 20
Футбол
Месть за дерзость. Норвежцы утерли нос Самуэльссону, триумф Ботна
Месть за дерзость. Норвежцы утерли нос Самуэльссону, триумф Ботна
03.12.2025, 18:02 22
Биатлон
Тренер Шахтера: «Ринат Ахметов разрешил переход в Динамо»
Тренер Шахтера: «Ринат Ахметов разрешил переход в Динамо»
03.12.2025, 07:02 4
Футбол
Суркис принял важное решение относительно нового тренера Динамо
Суркис принял важное решение относительно нового тренера Динамо
03.12.2025, 08:42 11
Футбол
Суркис не захотел назначать тренера из-за его трансферных аппетитов
Суркис не захотел назначать тренера из-за его трансферных аппетитов
03.12.2025, 06:58 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем