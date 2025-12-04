СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 4 декабря

В четверг, 4 декабря, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

19:00 Болонья – Парма

1.49 – 4.45 – 7.50

20:00 Балеарес – Эспаньол

7.20 – 4.85 – 1.45

22:00 Манчестер Юнайтед – Вест Хэм

1.46 – 5.16 – 7.38

22:00 Лацио – Милан

3.36 – 3.20 – 2.41

22:00 Картахена – Валенсия

5.20 – 3.64 – 1.76

РЕКЛАМА 21+

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗЫВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.

GGBET осуществляет деятельность в соответствии с лицензиями от 23.08.2023 года, выданными в соответствии с решениями КРАИЛ №128 и №129 от 08.08.2023.