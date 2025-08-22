Лига конференций22 августа 2025, 00:12 |
Шахтер не проигрывает в игровое время в еврокубках уже 7 матчей подряд
На этот раз «горняки» сыграли вничью со швейцарским «Серветтом»
В первом матче стадии Q4 квалификации Лиги конференций донецкий «Шахтер» сыграл вничью со швейцарским «Серветтом» со счетом 1:1.
«Горняки» продлили свою беспроигрышную серию в игровое время в еврокубках до 7 матчей.
Беспроигрышная серия донецкого «Шахтера» в еврокубках
- 2025: ЛЕ, «Шахтер» – «Ильвес» – 6:0
- 2025: ЛЕ, «Ильвес» – «Шахтер» – 0:0
- 2025: ЛЕ, «Бешикташ» – «Шахтер» – 2:4
- 2025: ЛЕ, Шахтер – Бешикташ – 2:0
- 2025: ЛЕ, Панатинаикос – Шахтер – 0:0
- 2025: ЛЕ, Шахтер – Панатинаикос – 0:0 (3:4 – по пенальти)
- 2025: ЛК, Шахтер – Серветт – 1:1
Последний раз донецкий «Шахтер» имел подобную беспроигрышную серию в сезоне 2016/17 (9 матчей).
Комментарии 2
Тепер ще одна нічия і поразка в серії пенальті і непереможно завершать євросезон? Сподіваюсь, що ні.
не програє но і не особо виграє
