  4. Шахтер не проигрывает в игровое время в еврокубках уже 7 матчей подряд
Лига конференций
22 августа 2025, 00:12
22 августа 2025, 00:12
ФК Шахтер

В первом матче стадии Q4 квалификации Лиги конференций донецкий «Шахтер» сыграл вничью со швейцарским «Серветтом» со счетом 1:1.

«Горняки» продлили свою беспроигрышную серию в игровое время в еврокубках до 7 матчей.

Беспроигрышная серия донецкого «Шахтера» в еврокубках

  • 2025: ЛЕ, «Шахтер» – «Ильвес» – 6:0
  • 2025: ЛЕ, «Ильвес» – «Шахтер» – 0:0
  • 2025: ЛЕ, «Бешикташ» – «Шахтер» – 2:4
  • 2025: ЛЕ, Шахтер – Бешикташ – 2:0
  • 2025: ЛЕ, Панатинаикос – Шахтер – 0:0
  • 2025: ЛЕ, Шахтер – Панатинаикос – 0:0 (3:4 – по пенальти)
  • 2025: ЛК, Шахтер – Серветт – 1:1

Последний раз донецкий «Шахтер» имел подобную беспроигрышную серию в сезоне 2016/17 (9 матчей).

Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
