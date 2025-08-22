Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ВИДЕО. Было близко: новичок Шахтера не попал по мячу перед пустыми воротами
Лига конференций
22 августа 2025, 04:08 |
Лукас Феррейра мог вырвать победу для горняков в первом матче Q4 Лиги конференций

22 августа 2025, 04:08 |
21 августа прошел первый матч четвертого раунда квалификации Лиги конференций 2025/26 между Шахтером и Серветтом.

Коллективы сыграли на стадионе имени Хенрика Реймана в польском городе Краков. Поединок завершился со счетом 1:1.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 80-й минуте при 1:1 19-летний бразильский форвард-новичок горняков Лукас Феррейра мог вырвать победу для донецкого клуба.

После навеса от Кевина с левого фланга Феррейра не сумел попасть по мячу головой, хотя ворота уже были пустыми.

Лукас появился на поле на 77-й минуте вместо Педриньо (Педро Виктор Делмино да Силва).

Ответная игра между Серветтом и Шахтером запланирован на 28 число в Женеве.

