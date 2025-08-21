21 августа состоится жеребьевка основной сетки Открытого чемпионата США 2025 как в мужском, так и женском одиночных разрядах.

Церемония начнется в 19:00 по Киеву. Видеотрансляция будет доступна на официальном сайте US Open.

Своих соперниц узнают и украинские теннисистки: Элина Свитолина (WTA 13), Марта Костюк (WTA 29), Даяна Ястремская (WTA 32), Юлия Стародубцева (WTA 66).

Свитолина, Костюк и Ястремская посеяны под 12-м, 27-м и 30-м номерами соответственно. Всего у мужчины и женщин будет по 32 сеяных игрока.

Матчи основной сетки US Open стартуют 24 августа и продлятся до 7 сентября. Действующим чемпионом в мужском одиночном разряде является Янник Синнер, а в женском – Арина Соболенко.

Жеребьевка US Open 2025. Соперницы для украинок. Смотреть онлайн. LIVE

Сеяные теннисисты в мужском одиночном разряде:

Сеяные теннисисты в женском одиночном разряде: