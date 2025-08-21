Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Жеребьевка US Open 2025. Соперницы для украинок. Смотреть онлайн. LIVE
US Open
21 августа 2025, 13:47 |
206
0

Жеребьевка US Open 2025. Соперницы для украинок. Смотреть онлайн. LIVE

Смотрите церемонию жеребьевки Открытого чемпионата США 2025 в прямом эфире

21 августа 2025, 13:47 |
206
0
Жеребьевка US Open 2025. Соперницы для украинок. Смотреть онлайн. LIVE
Getty Images/Global Images Ukraine

21 августа состоится жеребьевка основной сетки Открытого чемпионата США 2025 как в мужском, так и женском одиночных разрядах.

Церемония начнется в 19:00 по Киеву. Видеотрансляция будет доступна на официальном сайте US Open.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Своих соперниц узнают и украинские теннисистки: Элина Свитолина (WTA 13), Марта Костюк (WTA 29), Даяна Ястремская (WTA 32), Юлия Стародубцева (WTA 66).

Свитолина, Костюк и Ястремская посеяны под 12-м, 27-м и 30-м номерами соответственно. Всего у мужчины и женщин будет по 32 сеяных игрока.

Матчи основной сетки US Open стартуют 24 августа и продлятся до 7 сентября. Действующим чемпионом в мужском одиночном разряде является Янник Синнер, а в женском – Арина Соболенко.

Жеребьевка US Open 2025. Соперницы для украинок. Смотреть онлайн. LIVE

Видеотрансляция доступна на официальном сайте US Open.

Сеяные теннисисты в мужском одиночном разряде:

Сеяные теннисисты в женском одиночном разряде:

По теме:
ВИДЕО. Как Свитолина тренировалась с титулованной чешкой перед US Open
Анастасия СОБОЛЕВА: «Знаю, что сыграла далеко не лучший матч»
Свитолина и Монфис проведут совместный матч на кортах US Open
жеребьевка Элина Свитолина Даяна Ястремская Марта Костюк смотреть онлайн Юлия Стародубцева US Open 2025
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Усик впервые отреагировал на возможный бой с Итаумой: «Великолепный парень»
Бокс | 20 августа 2025, 17:29 2
Усик впервые отреагировал на возможный бой с Итаумой: «Великолепный парень»
Усик впервые отреагировал на возможный бой с Итаумой: «Великолепный парень»

Александр заявил, что молодой британец готов к бою с ним

Шовковский подтвердил трансфер форварда и высказался о матче Лиги Европы
Футбол | 20 августа 2025, 19:59 29
Шовковский подтвердил трансфер форварда и высказался о матче Лиги Европы
Шовковский подтвердил трансфер форварда и высказался о матче Лиги Европы

В четверг команда сыграет против Маккаби

Дерек ЧИСОРА: «Знаете, что произойдет, если у Усика заберут титул WBO?»
Бокс | 21.08.2025, 07:48
Дерек ЧИСОРА: «Знаете, что произойдет, если у Усика заберут титул WBO?»
Дерек ЧИСОРА: «Знаете, что произойдет, если у Усика заберут титул WBO?»
Шахтер – Серветт. Прогноз и анонс на матч раунда плей-офф Лиги конференций
Футбол | 21.08.2025, 08:01
Шахтер – Серветт. Прогноз и анонс на матч раунда плей-офф Лиги конференций
Шахтер – Серветт. Прогноз и анонс на матч раунда плей-офф Лиги конференций
Неожиданное поражение: Людмила Киченок покинула Монтеррей в четвертьфинале
Теннис | 21.08.2025, 07:15
Неожиданное поражение: Людмила Киченок покинула Монтеррей в четвертьфинале
Неожиданное поражение: Людмила Киченок покинула Монтеррей в четвертьфинале
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Тайсон ФЬЮРИ: «К черту с ним драться. Ни за какие деньги мира»
Тайсон ФЬЮРИ: «К черту с ним драться. Ни за какие деньги мира»
20.08.2025, 05:55 1
Бокс
Владимир КЛИЧКО: «Это очень хорошая новость. Пришло время его остановить»
Владимир КЛИЧКО: «Это очень хорошая новость. Пришло время его остановить»
21.08.2025, 04:54
Бокс
Они выбили Динамо: Пафос наказал Црвену Звезду в Белграде в матче Q4 ЛЧ
Они выбили Динамо: Пафос наказал Црвену Звезду в Белграде в матче Q4 ЛЧ
20.08.2025, 00:07 54
Футбол
Паркер отреагировал на то, что Усик попросил отсрочку на бой с ним
Паркер отреагировал на то, что Усик попросил отсрочку на бой с ним
20.08.2025, 04:00 2
Бокс
Хаби Алонсо выбрал стартового вратаря на первый матч сезона в Ла Лиге
Хаби Алонсо выбрал стартового вратаря на первый матч сезона в Ла Лиге
19.08.2025, 08:26 3
Футбол
Источник: клуб УПЛ подписал Владислава Супрягу
Источник: клуб УПЛ подписал Владислава Супрягу
19.08.2025, 21:31 14
Футбол
В ПСЖ наплевали на мнение Сафонова. Парижане приняли важное решение
В ПСЖ наплевали на мнение Сафонова. Парижане приняли важное решение
20.08.2025, 08:10 11
Футбол
Без игрока основы. Известна заявка Динамо на первый матч Q4 Лиги Европы
Без игрока основы. Известна заявка Динамо на первый матч Q4 Лиги Европы
19.08.2025, 18:06 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем