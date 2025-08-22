Байер даже не в топ-4. Прогнозы на сезон Бундеслиги

В прошлом сезоне весь футбольный мир поразила «Арминия». Команда из 3-го немецкого дивизиона дошла до финала местного кубка. И нет, отнюдь не из-за какого-то простого жребия. На пути к решающему матчу коллектив одолел аж 4 разных клуба Бундеслиги, 1 из которых – сам «Байер», на тот момент все еще чемпион страны и действующий обладатель трофея. И в ворота каждого своего оппонента «Арминия» забивала как минимум дважды, всех одолела в основное время. Ну герои! В решающем матче уступили, но сезон себе в актив точно занесли. Тогда казалось, что сказка окончена, а вспышка была яркой – но только на 1 год. И вот в этом сезоне «Арминия» сразу получает в Кубке Германии в соперники «Вердер» – и выбивает клуб из Б1. Снова. Да, теперь с единственным голом (1:0), но есть новое достижение: коллектив из элиты ни разу не пробил в створ ворот команды из теперь уже Б2. Эти ребята из «Арминии» – легенды. Они и есть футбол.

Достижение клуба – весомое. Но сенсации – норма для местных турниров. В Германии всегда кто-то приятно удивляет и крайне сильно разочаровывает. В этом тексте попробую предсказать, от кого ждать хорошего, а от кого – плохого в сезоне 2025/26. Если букмекер будет давать коэффициент на событие, я его прикреплю.

Бавария выиграет титул с максимум 6-очковым отрывом

Там на завоевание трофея мюнхенцами вообще дают коэффициент 1.29, поэтому интриги как таковой нет. У команды слишком сильные футболисты в каждой из линий, поэтому, что бы ни случилось с самой «Баварией», без чемпионского перформанса в исполнении какого-то другого коллектива смена власти в Германии не состоится. Смотрим на конкурентов гегемона – и фиксируем, что чемпионского показателя в 80+ баллов за 34 тура никто достичь не сможет. Другие претенденты не имеют длинных скамеек запасных, стабильности, опыта борьбы за титул и т.д. Поэтому не рассматриваем возможность большой сенсации. Но вот небольшой такой с относительно тяжелой победой в Б1 «Баварии» – вполне. У чемпиона есть проблема: у него самый маленький состав среди всех топ-клубов Европы. Травмы могут уничтожить год даже для «Сити», что уж говорить о «Баварии», для которой повреждение любого из лидеров – катастрофа?

Поэтому и сделаю предположение, что чемпионство она завоюет не без проблем. Возможно, весь путь пройдет с преимуществом в пару побед от главного преследователя, ни разу не уступит первую позицию – но не сможет оторваться. Потому что травма Мусиалы – это на полгода. Потому что Олисе и Кейн – не те, кто вообще никогда и ни при каких обстоятельствах не травмируются. А если травмируются, то обоих будет подменять Гнабри – существенный даунгрейд. Проблемы почти во всех звеньях. Травмы не дали «Баварии» пройти «Интер» в плей-офф ЛЧ, а затем команда отпустила Мюллера, Сане и Комана. И Теля продала. Диас всех проблем не решит. Прогнозирую, что «Бавария» перегонит своих конкурентов максимум на 6 пунктов – на расстояние в 2 победы. «Байер» обошла на 13 баллов в сезоне 24/25, поэтому предположение – довольно рискованное. Но, по моему мнению, они и должны быть такими в тексте о Б1. Тем более, у «Баварии» намечается какой-никакой конкурент.

Лейпциг финиширует в топ-2, кф. 5.5

Спокойно, сейчас объясню. Сначала – о его конкурентах. «Байер» был на голову выше всех в прошлом розыгрыше, но потерял Та, Фримпонга, Вирца и Джаку. На данный момент приобрел только Флеккена, все остальные – молодежь. Команда стала значительно слабее, а тен Хагу просто не на кого положиться в процессе перестройки. Пока молодежь заиграет, будет потеряна куча очков. «Боруссия» Д летом не изменилась, единственный новичок – Джоб Беллингем. Нет 100-процентного доверия ни к Ковачу, которого уволили с 3-х последних мест работы, ни к самому Дортмунду, потому что тот уже несколько лет подряд не может финишировать даже в топ-3. Составы «Айнтрахта» и «Штутгарта» несколько слабее, чем у названных клубов. Первый еще и в ЛЧ дебютирует в новом составе, второй вряд ли сделает за один сезон рывок из-за пределов зоны еврокубков в топ-2. Вот и получается, что «Лейпцигу» нужно «всего лишь» провести топ-год – и он будет «серебряным».

Шансы ой какие замечательные. Во-первых, нет никаких еврокубков. Даже ЛК. «Наполи» имел состав даже не топ-3, но без лишних матчей посреди недели выиграл трофей. «Марсель» имел состав не топ-2, но спокойно финишировал сразу за «ПСЖ» по той же причине. И это только примеры предыдущего сезона. А можно еще вспомнить «Ньюкасл», который за последние 3 года один раз выступал в еврокубках – и именно тогда единственный раз даже в топ-7 не смог финишировать в АПЛ. Реальность современного футбола такова, что 2 матча в неделю делают невозможной полноценную подготовку хотя бы к одному. Приходится меньше времени тренироваться и разбирать соперников. И это влияет на результаты. А еще есть усталость, из-за которой иногда твои оппоненты в чемпионате с более мягким календарем просто могут тебя перебегать. С РБ такого не произойдет. Свежесть поможет команде выигрывать больше.

Во-вторых, состав. Ушел Шешко? Уйдет Симонс? Это все, конечно, плохо, но останутся Опенда, Шлагер, Раум, Орбан, Лукеба. И это я назвал только тех, кто точно основной и вряд ли будет выступать плохо. А еще РБ уже потратил более сотни миллионов на новичков, а мы знаем отдел трансферов команды: там нечасто ошибаются, когда отваливают за футболистов много. Некоторые точно заиграют, очень возможно – сразу. Это не случай «Байера», где всех лидеров заменили молодежью за дешево. В-третьих, «Лейпциг» получил интересного тренера Вернера. Тот выжал все 120% из «Вердера». 3 последних года – 20 миллионов на трансферы. Но из аутсайдеров в претенденты на еврокубки. И тот действительно что-то придумывал, команда играла по-разному в разные сезоны, с каждым новым – все более вариативно. А здесь он переходит с деревянных кубиков на LEGO. Шанс, что придумает что-то чудесное, немалый. Тогда РБ будет в топ-2.

Штутгарт в топ-4, кф. 4.33

2 года назад команда финишировала в топ-2 – выше «Баварии», между прочим. Что пошло не так в предыдущем сезоне? Все сломали потери футболистов. Когда уходит Гирасси – это проблема. Человек сразу стал лучшим бомбардиром ЛЧ, поэтому вы должны понимать: клуб калибра «Штутгарта» не мог его заменить ни одним приобретением. Но худшие уходы – это Антон и Ито. Футболисты были центральными защитниками команды, а за одно лето исчезли. Ушли в «Боруссию» и «Баварию» соответственно, поэтому их уровень вроде бы понятен. И вот такой «Штутгарт» вошел не просто в обычный сезон – а в сезон с ЛЧ. Шансов выступать хорошо и здесь, и там не было никаких. Вот команда и растеряла кучу очков в чемпионате. А весной, когда поняла, что ЛЧ уже недостижима, поставила все на КГ. Его выиграла, кстати. Поэтому низкий финиш в Б1.

Этим летом единственная потеря – Мийо. Но и то такое: футболист хотел уйти, поэтому время от времени «бросал» играть на месяцы. «Штутгарт» сможет жить и без него. На фоне «Баварии» в СК (1:2) уже выглядел хорошо. На некоторые позиции еще нужна глубина, но тренер Хенесс и так уже имеет полтора состава. В ЛЕ будет ротация как минимум до весны, основа будет играть в Бундеслиге. Поэтому силы удастся сохранить. Еще несколько сезонов назад тренер подхватил эту команду, когда она боролась за выживание в Бундеслиге, а уже в следующем году вывел ее в ЛЧ. То есть сделать качественный скачок за сезон «Штутгарт» может. Уже делал это. А теперь прыгать не так уж и высоко – всего на несколько строчек. Можно обогнать тех, кто стал слабее летом и/или квалифицировался в ЛЧ, где потратит все силы и нервы. «Швабы» даже в «провальный» год в чемпионате были в топ-5 по xPTS.

Байер вне топ-6

На мой взгляд, поведение боссов «Байера» – некрасивое и непрофессиональное. Вы приглашаете к себе тренера, который на протяжении карьеры выигрывал трофеи, рассматривался как наставник для «Баварии», руководил в условиях безумного давления, прыгал с одной из команд выше головы – аж в полуфинал ЛЧ… И не помогаете ему. Более того: вредите. Вирц ушел. Фримпонг ушел. Та ушел. Тен Хаг вышел и сказал, что вот Джака точно не уйдет – и Джака тоже ушел. Этот корабль получил столько пробоин, что должен утонуть рекордно быстро. Все можно было бы исправить трансферами, но вместо бойцов-борцов Эрику подвезли детский сад (24+ только вратари). Всех нужно развивать и адаптировать. И да, нидерландец это умеет, но какие вообще могут быть победы, когда приходится сюсюкаться с молодежью? Кто должен выигрывать матчи теперь: Маза или Поку?

На сборах команда проиграла «Фламенго» Ю-20 со счетом 1:5. И бог с ним с результатом, но разгромы – это же фишка «детского» футбола. Здесь и по 0:10 уступает кто-то каждый тур. И вот «Байер» вышел против молодежки, и тут оказалось, что он тоже молодежка. Это страшно. Эрик в «МЮ» работал под давлением, а руководство допускало много ошибок – но не было ощущения, что оно «бросило» тренера. Тренер не хотел видеть Роналду? Его отпустили. Ссоры с Гарначо, Антони, Рэшфордом и Санчо? Ок, тренер – более важный человек, клуб будет на его стороне. А в «Байере» пока все складывается так, что клуб вредит своему наставнику. Я каждые 3-4 дня читаю, что Леверкузен хочет кого-то подписать, радуюсь заголовку, а потом перехожу в новость и вижу: там снова кто-то 19-летний. Молодежь опередит всех середняков, но не взрослых дядь.

Хайденхайм покинет чемпионат, кф. 2, Санкт-Паули покинет чемпионат, кф. 2.5

Обычно самые слабые в Б1 – клубы, которые только-только поднялись из Б2. Но не в этот раз. «Кельн» и «Гамбург» проводят хорошие трансферные кампании. Там ничего экстраординарного, без больших звезд, но все крайне разумно: берут в основном футболистов, которые играли и играют в Германии, поэтому смогут быстро адаптироваться. Многих еще и за небольшие суммы подписывают. Оба коллектива все еще в пуле претендентов на вылет, но теперь не являются главными кандидатами. Здесь сильно выдумывать не буду, да и смысла нет, поэтому 2 главных фаворита на понижение и понизятся. «Хайденхайм» 2 года подряд завершает чемпионат 16-м по показателю xPTS. То есть он так себе играет в футбол. Опережает по аспекту явных аутсайдеров, потому что те проводят откровенно слабый год. А теперь таких явных аутсайдеров нет. Кого теперь опережать?

Летом «Хайденхайм» потратил 0 миллионов на трансферы. Потому что бедная команда. Нет денег на подписания. Хотя после евросезона – вероятно, еще и желания вкладываться. Здесь все держится на тренере, почти весь состав – местные футболисты посредственного уровня. В первый год еще были таланты, но те сразу ушли. Сейчас здесь тех, кто потянет команду на своих плечах, нет. В «Санкт-Паули» таких нет тем более. На самом деле здесь все примерно так же. Самый дешевый состав лиги держится на честном слове и таланте тренера Блессина. В предыдущем сезоне без сильных футболистов «Санкт-Паули» имел 14-й показатель ожидаемых очков – круто, но это прыжок выше головы. 2 года подряд без инвестиций не пережить. Это будет случай «Норвича» в Англии, который имеет хорошие идеи на поле, но не имеет качества, чтобы воплотить их в жизнь. За Блессина не страшно: его кто-то точно подберет даже после вылета.

Прогноз на таблицу в мае-2026

Быстро пробежимся по тем, кому не уделил внимания/уделил его мало в основной части. «Боруссия» Д была слишком убедительна на финише предыдущего сезона, поэтому ее место в топ-4 – железобетонное. Но она ниже РБ, потому что будет играть два раза в неделю. С лигочемпионских мест сдвинется «Айнтрахт», который сможет не просесть слишком сильно после потери Экитике, но должен чаще получать на орехи за то, что не имеет плана Б. Одними контратаками дважды подряд Бундеслигу не покорить. В топ-6 неожиданно даже для меня «Фрайбург». Уже говорил, но повторюсь: это лучшая команда по результатам против середняков и аутсайдеров в Европе среди нетоповых. Не вижу причин, почему она должна перестать набирать «свои» очки на второй год с одним и тем же тренером и почти идентичным составом.

«Вольфсбургу» нужен еще один год. Много неудач на сборах. Команда будет строиться прямо в течение сезона. Есть интересный тренер и состав, есть хорошие трансферы. Но все не заработает сразу. Хазенхюттль оставил после себя руины, нужно что-то возводить с самого начала. Через год это, возможно, претендент на топ-4, а пока – тот, кому совсем немного не хватит до зоны еврокубков. «Майнц» из-за участия в ЛК должен потерять несколько позиций. Команда очень организованная, поэтому вряд ли откатится аж в последнюю треть таблицы, а вот во вторую половину – вполне вероятно. «Аугсбург» из года в год опережает только кризисные команды. В этом сезоне таких много, поэтому и финиширует достаточно высоко. «Хоффенгайм» едва не вылетел в прошлом чемпионате, в стремительный прогресс за год не верю: это не «Штутгарт», и тренер здесь не Хенесс.

«Боруссия» М капитулирует из-за потери Плеа и временного отсутствия Кляйндинста, «Вердер» – из-за ухода Оле Вернера. «Кельн» и «Гамбург» выживут, но второй отправится в стыковые поединки, потому что вроде бы имеет меньший бюджет на усиление: покупает то за 1, то за 2 миллиона, не больше. И нет, я не забыл про «Унион». Там существенно обновили состав и тренер Баумгарт. Плохие подписания и плохой перформанс наставника – борьба за жизнь, эффективные трансферы и хороший тренерский перформанс – борьба за место в первой половине таблицы. Команда с наибольшей амплитудой возможных результатов в сезоне. Да и тренер уже и проваливался так, что шел в зоне вылета, и зажигал в чемпионате так сильно, что Нойер просил у него его кепку. Здесь прогноз сводится к вере в селекционные навыки берлинцев и лично Баумгарта тогда, когда клуб ему помогает. Я верю. Поэтому «Унион» так высоко.