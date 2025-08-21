Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. С кем сыграет Интер Майами? Определены полуфинальные пары Кубка лиг 2025
Кубок лиг
Толука
21.08.2025 03:50 – FT 0 : 0
5 : 6 Серия пенальти Серия пенальти
Орландо Сити
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Major League Soccer
21 августа 2025, 10:26 |
210
0

Пары 1/2 финала: Сиэтл Саундерс – Лос-Анджелес Гэлакси, Орландо Сити – Интер Майами

Getty Images/Global Images Ukraine

В ночь на 21 августа состоялись матчи 1/4 финала Кубка лиг 2025, в котором соревнуются американские и мексиканские команды.

По итогам поединков были определены полуфинальные пары турнира: Сиэтл Саундерс – Лос-Анджелес Гэлакси, Орландо Сити – Интер Майами.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Сиэтл в серии пенальти выбил ФК Пуэбла – 4:3. С 76-й минуты американцы играли в меньшинстве после удаления Денни Мусовски.

Лос-Анджелес Гэлакси разобрался с Пачукой 2:1. Второй мяч для Л-А забил именитый Марко Ройс.

Интер Майами благодаря дублю Луиса Суареса с пенальти выиграл у УАНЛ Тигрес 2:1. Лионель Месси пропустил встречу из-за травмы.

Орландо Сити по пенальти прошел ФК Толука. Львы выиграли серию со счетом 6:5.

Полуфинальные противостояния Кубка лиг запланированы на 26–27 августа. Финал и матч за третье место пройдут 31 числа.

Кубок лиг 2025. 21 августа

Сиэтл Саундерс (США) – Пуэбла (Мексика) – 0:0 (пен. 4:3)

Пачука (Мексика) – Лос-Анджелес Гэлакси (США) – 1:2

Голы: Алемао, 90+6 – Асевес, 27 (автогол), Ройс, 37

Толука (Мексика) – Орландо Сити (США) – 0:0 (пен. 5:6)

Интер Майами (США) – УАНЛ Тигрес (Мексика) – 2:1

Голы: Суарес, 23 (пен.), 89 (пен.) – Корреа, 67

Сетка Кубка лиг 2025

Инфографика

Даниил Агарков
