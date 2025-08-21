С кем сыграет Интер Майами? Определены полуфинальные пары Кубка лиг 2025
Пары 1/2 финала: Сиэтл Саундерс – Лос-Анджелес Гэлакси, Орландо Сити – Интер Майами
В ночь на 21 августа состоялись матчи 1/4 финала Кубка лиг 2025, в котором соревнуются американские и мексиканские команды.
По итогам поединков были определены полуфинальные пары турнира: Сиэтл Саундерс – Лос-Анджелес Гэлакси, Орландо Сити – Интер Майами.
Сиэтл в серии пенальти выбил ФК Пуэбла – 4:3. С 76-й минуты американцы играли в меньшинстве после удаления Денни Мусовски.
Лос-Анджелес Гэлакси разобрался с Пачукой 2:1. Второй мяч для Л-А забил именитый Марко Ройс.
Интер Майами благодаря дублю Луиса Суареса с пенальти выиграл у УАНЛ Тигрес 2:1. Лионель Месси пропустил встречу из-за травмы.
Орландо Сити по пенальти прошел ФК Толука. Львы выиграли серию со счетом 6:5.
Полуфинальные противостояния Кубка лиг запланированы на 26–27 августа. Финал и матч за третье место пройдут 31 числа.
Кубок лиг 2025. 21 августа
Сиэтл Саундерс (США) – Пуэбла (Мексика) – 0:0 (пен. 4:3)
Пачука (Мексика) – Лос-Анджелес Гэлакси (США) – 1:2
Голы: Алемао, 90+6 – Асевес, 27 (автогол), Ройс, 37
Толука (Мексика) – Орландо Сити (США) – 0:0 (пен. 5:6)
Интер Майами (США) – УАНЛ Тигрес (Мексика) – 2:1
Голы: Суарес, 23 (пен.), 89 (пен.) – Корреа, 67
Сетка Кубка лиг 2025
Инфографика
