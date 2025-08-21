Дубль Суареса с пенальти вывел Интер Майами в полуфинал Кубка лиг

В ночь на 21 августа состоялся матчи 1/4 финала Кубка лиг 2025 между командами Интер Майами и УАНЛ Тигрес.

Поединок прошел на арене Чейз Стэдиум в Форт Лодердейле. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу цаплей.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Дубль в этой встрече оформил звездный уругвайский форвард Луис Суарес, который дважды реализовал пенальти. Единственный мяч в составе гостей забил Анхель Корреа – бывший игрок мадридского Атлетико.

Помимо Суареса, за подопечных Хавьера Маскерано сыграли еще два экс-игрока Барселоны: Жорди Альба (заменен в перерыве) и Серхио Бускетс (все 90 минут). Легендарный Лионель Месси пропустил матч из-за небольшой мышечной травмы.

В полуфинале соревнований Интер Майами поборется против американского Орландо Сити, который в серии послематчевых пенальти одолел ФК Толука из Мексики.

Кубок лиг 2025. 21 августа

Интер Майами (США) – УАНЛ Тигрес (Мексика) – 2:1

Голы: Суарес, 23 (пен.), 89 (пен.) – Корреа, 67

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine