  Дубль Суареса с пенальти вывел Интер Майами в полуфинал Кубка лиг
Кубок лиг
Интер Майами
21.08.2025 03:00 – FT 2 : 1
УАНЛ Тигрес
Major League Soccer
21 августа 2025, 07:35
Дубль Суареса с пенальти вывел Интер Майами в полуфинал Кубка лиг

Цапли переиграли УАНЛ Тигрес 2:1, Лионель Месси пропустил игру из-за травмы

Дубль Суареса с пенальти вывел Интер Майами в полуфинал Кубка лиг
Getty Images/Global Images Ukraine. Интер Майами

В ночь на 21 августа состоялся матчи 1/4 финала Кубка лиг 2025 между командами Интер Майами и УАНЛ Тигрес.

Поединок прошел на арене Чейз Стэдиум в Форт Лодердейле. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу цаплей.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Дубль в этой встрече оформил звездный уругвайский форвард Луис Суарес, который дважды реализовал пенальти. Единственный мяч в составе гостей забил Анхель Корреа – бывший игрок мадридского Атлетико.

Помимо Суареса, за подопечных Хавьера Маскерано сыграли еще два экс-игрока Барселоны: Жорди Альба (заменен в перерыве) и Серхио Бускетс (все 90 минут). Легендарный Лионель Месси пропустил матч из-за небольшой мышечной травмы.

В полуфинале соревнований Интер Майами поборется против американского Орландо Сити, который в серии послематчевых пенальти одолел ФК Толука из Мексики.

Кубок лиг 2025. 21 августа

Интер Майами (США) – УАНЛ Тигрес (Мексика) – 2:1

Голы: Суарес, 23 (пен.), 89 (пен.) – Корреа, 67

Leagues Cup

События матча

89’
ГОЛ ! С пенальти забил Луис Суарес (Интер Майами).
67’
ГОЛ ! Мяч забил Анхель Корреа (УАНЛ Тигрес).
23’
ГОЛ ! С пенальти забил Луис Суарес (Интер Майами).
УАНЛ Тигрес Интер Майами Кубок лиг (MLS) Major League Soccer (MLS) Луис Суарес пенальти Хавьер Маскерано Лионель Месси Жорди Альба Серхио Бускетс
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
