  Интер Майами – УАНЛ Тигрес – 2:1. Как Суарес оформил дубль. Видео голов
Кубок лиг
Интер Майами
21.08.2025 03:00 – FT 2 : 1
УАНЛ Тигрес
Major League Soccer
21 августа 2025, 11:24
109
0

Смотрите видеообзор матча 1/4 финала Кубка лиг 2025

Getty Images/Global Images Ukraine

В ночь на 21 августа состоялся матчи 1/4 финала Кубка лиг 2025 между командами Интер Майами и УАНЛ Тигрес.

Поединок прошел на арене Чейз Стэдиум в Форт Лодердейле. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу цаплей.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Дубль в этой встрече оформил звездный уругвайский форвард Луис Суарес, который дважды реализовал пенальти.

Кубок лиг 2025. 21 августа

Интер Майами (США) – УАНЛ Тигрес (Мексика) – 2:1

Голы: Суарес, 23 (пен.), 89 (пен.) – Корреа, 67

Видеообзор матча

События матча

89’
ГОЛ ! С пенальти забил Луис Суарес (Интер Майами).
67’
ГОЛ ! Мяч забил Анхель Корреа (УАНЛ Тигрес).
23’
ГОЛ ! С пенальти забил Луис Суарес (Интер Майами).
УАНЛ Тигрес Major League Soccer (MLS) Луис Суарес пенальти Интер Майами Кубок лиг (MLS) видео голов и обзор Анхель Корреа
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
