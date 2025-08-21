Интер Майами – УАНЛ Тигрес – 2:1. Как Суарес оформил дубль. Видео голов
Смотрите видеообзор матча 1/4 финала Кубка лиг 2025
В ночь на 21 августа состоялся матчи 1/4 финала Кубка лиг 2025 между командами Интер Майами и УАНЛ Тигрес.
Поединок прошел на арене Чейз Стэдиум в Форт Лодердейле. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу цаплей.
Дубль в этой встрече оформил звездный уругвайский форвард Луис Суарес, который дважды реализовал пенальти.
Кубок лиг 2025. 21 августа
Интер Майами (США) – УАНЛ Тигрес (Мексика) – 2:1
Голы: Суарес, 23 (пен.), 89 (пен.) – Корреа, 67
Видеообзор матча
События матча
