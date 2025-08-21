Одна из главных звезд Барселоны неожиданно начала думать о трансфере

Лидер каталонской «Барселоны» и один из фаворитов на Золотой мяч Рафинья Диас задумался о трансфере.

По информации испанских СМИ, Рафинья может покинуть клуб летом 2026 года. Бразилец обдумывает об последним этапом в своей карьере и может принять финансово выгодное предложение – им интересуются клубы из Саудовской Аравии.

«Барселона» может принять предложение о трансфере бразильца, если сумма составит более 80 миллионов евро.

Ранее бразильский вингер «Барселоны» Рафинья отреагировал на чемпионство каталонцев в испанской Ла Лиге. Бразилец поблагодарил Ханса Флика за доверие.