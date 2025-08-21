Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Одна из главных звезд Барселоны неожиданно начала думать о трансфере
Испания
21 августа 2025, 19:56 |
528
0

Одна из главных звезд Барселоны неожиданно начала думать о трансфере

Рафинья раздумывает над последним этапом в своей карьере

Getty Images/Global Images Ukraine. Рафинья Диас

Лидер каталонской «Барселоны» и один из фаворитов на Золотой мяч Рафинья Диас задумался о трансфере.

По информации испанских СМИ, Рафинья может покинуть клуб летом 2026 года. Бразилец обдумывает об последним этапом в своей карьере и может принять финансово выгодное предложение – им интересуются клубы из Саудовской Аравии.

«Барселона» может принять предложение о трансфере бразильца, если сумма составит более 80 миллионов евро.

Ранее бразильский вингер «Барселоны» Рафинья отреагировал на чемпионство каталонцев в испанской Ла Лиге. Бразилец поблагодарил Ханса Флика за доверие.

Рафинья Диас трансферы Ла Лиги трансферы чемпионат Саудовской Аравии по футболу Барселона
Дмитрий Олейник Источник: El Nacional
