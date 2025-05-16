Рафинья назвал человека, выигравшего титул Ла Лиги для Барсы. Это не Ямаль

Бразильский вингер «Барселоны» Рафинья отреагировал на чемпионство каталонцев в испанской Ла Лиге. Бразилец поблагодарил Ханси Флика за доверие.

Доверие тренера – ключевой фактор. Она помогла мне обрести уверенность в своей игре. Когда тебя поддерживают одноклубники и тренер, все меняется. Еще до старта сезона Флик сказал мне, что рассчитывает на меня и верит в мою работу.

«Мы всегда верили в себя и свой труд. Все говорили, что мы будем третьими. А мы выиграли все, что возможно в Испании», – сказал Рафинья.

Ранее сообщалось, что Ямаль дерзко обратился к фанатам Барсы после триумфа в Ла Лиге