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  4. Рафинья назвал человека, выигравшего титул Ла Лиги для Барсы. Это не Ямаль
Испания
16 мая 2025, 11:16 |
836
0

Рафинья назвал человека, выигравшего титул Ла Лиги для Барсы. Это не Ямаль

Бразилец расхвалил Ханси Флика

16 мая 2025, 11:16 |
836
0
Рафинья назвал человека, выигравшего титул Ла Лиги для Барсы. Это не Ямаль
Getty Images/Global Images Ukraine. Рафинья

Бразильский вингер «Барселоны» Рафинья отреагировал на чемпионство каталонцев в испанской Ла Лиге. Бразилец поблагодарил Ханси Флика за доверие.

Доверие тренера – ключевой фактор. Она помогла мне обрести уверенность в своей игре. Когда тебя поддерживают одноклубники и тренер, все меняется. Еще до старта сезона Флик сказал мне, что рассчитывает на меня и верит в мою работу.

«Мы всегда верили в себя и свой труд. Все говорили, что мы будем третьими. А мы выиграли все, что возможно в Испании», – сказал Рафинья.

Ранее сообщалось, что Ямаль дерзко обратился к фанатам Барсы после триумфа в Ла Лиге

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Рафинья Диас Барселона Ла Лига чемпионат Испании по футболу Ханс-Дитер Флик
Олег Вахоцкий Источник
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