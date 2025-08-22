Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Хаби АЛОНСО: «Я не хочу видеть этого игрока в Реале»
Испания
22 августа 2025, 00:01
Хаби АЛОНСО: «Я не хочу видеть этого игрока в Реале»

Тренер открыто сообщил, что не рассчитывает на Дани Себальоса

Getty Images/Global Images Ukraine. Хаби Алонсо

Главный тренер «Реала» Хаби Алонсо перестал доверять известному полузащитнику.

По информации испанских СМИ, Алонсо разочарован игровой формой Дани Себальоса – тренер считает, что игрок находится на дне ротации в клубе и сообщил об этом руководству «бланкос».

«Я не хочу видеть его больше в команде», – отметил Алонсо руководству «бланкос».

Ранее сообщалось, что мадридский «Реал» решил прекратить поиски нового форварда после того, как было сыграно два поединка Клубного чемпионата мира. Все изменилось после матчей на турнире в США – наставника «сливочных» поразил 21-летний Гонсало Гарсия.

Дани Себальос Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу Хаби Алонсо
Дмитрий Олейник Источник: Madrid-Barcelona
