Хаби АЛОНСО: «Я не хочу видеть этого игрока в Реале»

Главный тренер «Реала» Хаби Алонсо перестал доверять известному полузащитнику.

По информации испанских СМИ, Алонсо разочарован игровой формой Дани Себальоса – тренер считает, что игрок находится на дне ротации в клубе и сообщил об этом руководству «бланкос».

«Я не хочу видеть его больше в команде», – отметил Алонсо руководству «бланкос».

