Хаби АЛОНСО: «Я не хочу видеть этого игрока в Реале»
Тренер открыто сообщил, что не рассчитывает на Дани Себальоса
Главный тренер «Реала» Хаби Алонсо перестал доверять известному полузащитнику.
По информации испанских СМИ, Алонсо разочарован игровой формой Дани Себальоса – тренер считает, что игрок находится на дне ротации в клубе и сообщил об этом руководству «бланкос».
«Я не хочу видеть его больше в команде», – отметил Алонсо руководству «бланкос».
Ранее сообщалось, что мадридский «Реал» решил прекратить поиски нового форварда после того, как было сыграно два поединка Клубного чемпионата мира. Все изменилось после матчей на турнире в США – наставника «сливочных» поразил 21-летний Гонсало Гарсия.
