ФОТО. Финальная тренировка Шахтера перед матчем с Серветтом

В четверг, 21 августа, состоится первый матч плей-офф квалификации Лиги конференций между донецким «Шахтером» и «Серветтом».

Встречу примет «Городской стадион» в Кракове. Стартовый свисток прозвучит в 21:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Ответный матч состоится 28 августа в швейцарском городе Ланс.

Украинская команда провели две тренировки перед матчем с швейцарской командой.

Финальная тренировка «Шахтера» перед матчем с «Серветтом»

ФК Шахтер

ФК Шахтер

ФК Шахтер

ФК Шахтер

ФК Шахтер

ФК Шахтер