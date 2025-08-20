Лига конференций20 августа 2025, 23:26 |
ФОТО. Финальная тренировка Шахтера перед матчем с Серветтом
Матч плей-офф квалификации Лиги конференций состоится 21 августа в 21:00 по Киеву
20 августа 2025, 23:26
133
0
В четверг, 21 августа, состоится первый матч плей-офф квалификации Лиги конференций между донецким «Шахтером» и «Серветтом».
Встречу примет «Городской стадион» в Кракове. Стартовый свисток прозвучит в 21:00 по киевскому времени.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Ответный матч состоится 28 августа в швейцарском городе Ланс.
Украинская команда провели две тренировки перед матчем с швейцарской командой.
Финальная тренировка «Шахтера» перед матчем с «Серветтом»
