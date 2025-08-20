СТУПАР: «Нужно в УПЛ наказывать желтыми карточками за русский язык»

В матче женских команд «Колос» – «Систерс» Одесса, который состоялся в Ковалевке, судья Анастасия Романюк показала желтую карточку футболистке одесской команды Ирине Майбородиной за споры с арбитром, а также высказала требование не общаться на языке страны-агрессора. Трибуны стадиона встретили решение представительницы футбольной Фемиды аплодисментами.

Экс-арбитр ФИФА Мирослав Ступар дал профессиональный комментарий эксклюзивно для Sport.ua относительно скандального эпизода:

– Наверное, футболистка одесской команды не такой души, как все настоящие граждане Украины, у которых есть твердая позиция и глубокое неприятие всего русского. У тебя ведь есть определенный имидж и ты должна себя ценить. Однако я даже не знаю, чем руководствовалась и о чем думала одесская футболистка, которая, наверное, имеет высшее образование. В подобных ситуациях спортсмены обычно ведут себя совсем по-другому. Ведь существуют неписаные законы, которые предусматривают, что человек, имеющий определенный статус и выполняющий обязанности в Украине, должен действовать как настоящий гражданин.

Но если так случилось, то мне не удивительно. Футболистка «Систерс» своим поведением унизила себя. И не только себя, но и все то, что связано с ее работой и футболом в целом. Этот поступок ее не красит. Было бы интересно, как Майбородина это прокомментировала бы лично. А что касается Анастасии Романюк, то следует отдать ей должное за ее принципиальность.

– Как вы думаете, не может ли этот случай стать прецедентом и в мужском футболе?

– Всякое может быть, почему нет? Мы постоянно слышим комментарии и флеш-интервью, которые футболисты дают на украинском языке. Но насколько мне известно, внутри коллектива во многих клубах на украинском общаются не всегда. Понятно, что это никакими правилами, кодексами и уставом не запрещено. Однако есть веяние времени, которое нужно адаптировать на всех ресурсах, информационных площадках, в командах. Да и в спорте вообще.

Возможно, процесс максимальной адаптации украинского языка в нашу повседневность не такой быстрый, как нам всем хотелось бы, но к этому нужно всячески стремиться. Ведь мы видим, что на международной арене наши спортсмены ведут себя в этом плане достойно и правильно поступают.