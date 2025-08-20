Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  СТУПАР: «Нужно в УПЛ наказывать желтыми карточками за русский язык»
Украина. Премьер лига
20 августа 2025, 20:29 | Обновлено 20 августа 2025, 20:50
8

Экс-арбитр ФИФА прокомментировал скандальный эпизод в женском чемпионате

Мирослав Ступар

В матче женских команд «Колос» – «Систерс» Одесса, который состоялся в Ковалевке, судья Анастасия Романюк показала желтую карточку футболистке одесской команды Ирине Майбородиной за споры с арбитром, а также высказала требование не общаться на языке страны-агрессора. Трибуны стадиона встретили решение представительницы футбольной Фемиды аплодисментами.

Экс-арбитр ФИФА Мирослав Ступар дал профессиональный комментарий эксклюзивно для Sport.ua относительно скандального эпизода:

– Наверное, футболистка одесской команды не такой души, как все настоящие граждане Украины, у которых есть твердая позиция и глубокое неприятие всего русского. У тебя ведь есть определенный имидж и ты должна себя ценить. Однако я даже не знаю, чем руководствовалась и о чем думала одесская футболистка, которая, наверное, имеет высшее образование. В подобных ситуациях спортсмены обычно ведут себя совсем по-другому. Ведь существуют неписаные законы, которые предусматривают, что человек, имеющий определенный статус и выполняющий обязанности в Украине, должен действовать как настоящий гражданин.

Но если так случилось, то мне не удивительно. Футболистка «Систерс» своим поведением унизила себя. И не только себя, но и все то, что связано с ее работой и футболом в целом. Этот поступок ее не красит. Было бы интересно, как Майбородина это прокомментировала бы лично. А что касается Анастасии Романюк, то следует отдать ей должное за ее принципиальность.

– Как вы думаете, не может ли этот случай стать прецедентом и в мужском футболе?

– Всякое может быть, почему нет? Мы постоянно слышим комментарии и флеш-интервью, которые футболисты дают на украинском языке. Но насколько мне известно, внутри коллектива во многих клубах на украинском общаются не всегда. Понятно, что это никакими правилами, кодексами и уставом не запрещено. Однако есть веяние времени, которое нужно адаптировать на всех ресурсах, информационных площадках, в командах. Да и в спорте вообще.

Возможно, процесс максимальной адаптации украинского языка в нашу повседневность не такой быстрый, как нам всем хотелось бы, но к этому нужно всячески стремиться. Ведь мы видим, что на международной арене наши спортсмены ведут себя в этом плане достойно и правильно поступают.

Агент из Израиля рассказал, кого Динамо надо бояться в игре с Маккаби
Рекорд повторен. Динамо сравнялось с Шахтером по победам со счетом 4:1
ФОТО. Вингер Динамо впервые стал отцом: «Самая большая победа»
судейство скандал чемпионат Украины по футболу среди женщин украинский язык Колос Ковалевка Анастасия Романюк русский язык предупреждение (желтая карточка) Систерс Одесса Мирослав Ступар Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу инсайд
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
Комментарии 8
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
SHN
Дятлы. Вместо того,чтобы объявить языком Киевской Руси - сами отдаём.
Ответить
+4
Показать Скрыть 1 ответ
Еврей на пафосе
Пафосный 🤡☝️
Ответить
0
Pasha007
Іди лікуйся.....якщо в США мексиканці по іспанські говорять то треба їм різати язик?!!!!нонсенс...комусь пора у вишеньки....
Ответить
0
Iurii Lukianov
у ВР половина депутатів спілкується російською , гадаю що в ОП теж - може і їх штрафувати 
Ответить
0
ViAn
Це все особиста справа кожного. Якщо людина не розуміє, то ніякі штрафи і картки не допоможуть. Всі це розуміють. Кожен хай починає із себе і відповідає за себе.
Ответить
0
Lulinnha
Ещё один рупор русофобии. 
Ответить
0
cаша зардунов
До речi, хто такi "русские"? Це русифiкованi народи Росii финотюркського походження.
Ответить
-3
