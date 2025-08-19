СМИ тиражируют ложь. Романюк дала желтую за споры, а не за русский язык
Судья призвала футболистку Ирину Майбородину использовать украинский язык
В 3-м туре чемпионата Украины среди женских команд разгорелся скандал, который получил широкий резонанс.
Матч в Ковалевке между местным «Колосом» и одесским клубом «Систерс» завершился поражение хозяев поля (1:2). Резонансное решение арбитра случилось в конце первого тайма.
На 42-й минуте встречи футболистка «Систерс» Ирина Майбородина получила желтую карточку за споры с арбитром.
Футболистка эмоционально высказалась на русском языке, после чего главный арбитр поединка Анастасия Романюк приняла решение показать горчичник.
Судья пояснила свою позицию тренерскому штабу клуба в прямом эфире:
«Желтая карточка – за несогласие (с решением арбитра). На языке рф мы здесь не общаемся, это чемпионат Украины. Я попросила игрока общаться на украинском языке».
Многие СМИ обнародовали информацию, что желтая карточка выдана якобы за общение на русском языке, но это не соответствует действительности – такой причины наказания нет в правилах и регламентах УАФ и УПЛ. Как указала Романюк, предупреждение вынесено за споры с арбитром.
ВИДЕО. Романюк дала желтую за споры с арбитром, а не за русский язык
