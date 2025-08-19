Шахтер переиграл Полесье. Результаты 3-го тура женского чемпионата Украины

16–18 августа состоялись очередные 5 матчей чемпионата Украины среди женских команд в Высшей лиге.

Шахтер взял три очка (обыграв Полессе на выезде – 2:0). Победили фавориты: Ворскла, Металлист 1925, Систерс. Эти четыре команды имеют по 9 очков из 9 возможных.

Первый этап проходит с участием 10 команд в два круга по стандартной схеме дома – на выезде (18 туров). На втором этапе будут сформированы две группы по пять клубов, которые проведут еще два круга (10 туров).

Чемпионская группа определит призеров и трех представителей Украины в еврокубках сезона 2026/27, а в группе выживания развернется борьба за сохранение места в элите – только три команды останутся, еще две будут вынуждены покинуть лигу.

Чемпионат Украины среди женских команд. 3-й тур

16.08.2025

Кривбасс (Кривой Рог) – Ворскла (Полтава) – 0:4 (0:3)

Голы: Кумеда (2), Радионова (28), Китаева (36), Кравчук (77)

17.08.2025

ЕМС-Подолье (Винница) – Металлист 1925 (Харьков) – 0:9 (0:3)

Голы: Кунина (22, 38, 55), Котик (44), Молодюк (57, 89), Апанащенко (60), Гирин (65), Петрик (85)

Ладомир (Владимир) – Пантеры (Умань) – 1:1 (0:0)

Голы: Коротчук (88) – Лашко (48)

Колос (Ковалевка) – Систерс (Одесса) – 1:2 (1:1)

Голы: Когут (15) – Птицина (6), Кольменарес (76)

18.08.2025

Полесье (Житомир) – Шахтер (Донецк) – 0:2 (0:0)

Голы: Головач (78), Котовец (90+2)

Турнирная таблица

Відеоогляд матчу