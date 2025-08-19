Шахтер переиграл Полесье. Результаты 3-го тура женского чемпионата Украины
Состоялись еще 5 поединков Высшей лиги
16–18 августа состоялись очередные 5 матчей чемпионата Украины среди женских команд в Высшей лиге.
Шахтер взял три очка (обыграв Полессе на выезде – 2:0). Победили фавориты: Ворскла, Металлист 1925, Систерс. Эти четыре команды имеют по 9 очков из 9 возможных.
Первый этап проходит с участием 10 команд в два круга по стандартной схеме дома – на выезде (18 туров). На втором этапе будут сформированы две группы по пять клубов, которые проведут еще два круга (10 туров).
Чемпионская группа определит призеров и трех представителей Украины в еврокубках сезона 2026/27, а в группе выживания развернется борьба за сохранение места в элите – только три команды останутся, еще две будут вынуждены покинуть лигу.
Чемпионат Украины среди женских команд. 3-й тур
16.08.2025
Кривбасс (Кривой Рог) – Ворскла (Полтава) – 0:4 (0:3)
Голы: Кумеда (2), Радионова (28), Китаева (36), Кравчук (77)
17.08.2025
ЕМС-Подолье (Винница) – Металлист 1925 (Харьков) – 0:9 (0:3)
Голы: Кунина (22, 38, 55), Котик (44), Молодюк (57, 89), Апанащенко (60), Гирин (65), Петрик (85)
Ладомир (Владимир) – Пантеры (Умань) – 1:1 (0:0)
Голы: Коротчук (88) – Лашко (48)
Колос (Ковалевка) – Систерс (Одесса) – 1:2 (1:1)
Голы: Когут (15) – Птицина (6), Кольменарес (76)
18.08.2025
Полесье (Житомир) – Шахтер (Донецк) – 0:2 (0:0)
Голы: Головач (78), Котовец (90+2)
Турнирная таблица
Відеоогляд матчу
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Президент клуба «Ингулец» – про Шевченко
С 15 по 18 августа прошел 3-й тур Украинской Премьер-лиги 2025/26