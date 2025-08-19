Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Шахтер переиграл Полесье. Результаты 3-го тура женского чемпионата Украины
Украина. Премьер лига
19 августа 2025, 06:59 | Обновлено 19 августа 2025, 07:21
169
0

Шахтер переиграл Полесье. Результаты 3-го тура женского чемпионата Украины

Состоялись еще 5 поединков Высшей лиги

19 августа 2025, 06:59 | Обновлено 19 августа 2025, 07:21
169
0
Шахтер переиграл Полесье. Результаты 3-го тура женского чемпионата Украины
ФК Шахтер

16–18 августа состоялись очередные 5 матчей чемпионата Украины среди женских команд в Высшей лиге.

Шахтер взял три очка (обыграв Полессе на выезде – 2:0). Победили фавориты: Ворскла, Металлист 1925, Систерс. Эти четыре команды имеют по 9 очков из 9 возможных.

Первый этап проходит с участием 10 команд в два круга по стандартной схеме дома – на выезде (18 туров). На втором этапе будут сформированы две группы по пять клубов, которые проведут еще два круга (10 туров).

Чемпионская группа определит призеров и трех представителей Украины в еврокубках сезона 2026/27, а в группе выживания развернется борьба за сохранение места в элите – только три команды останутся, еще две будут вынуждены покинуть лигу.

Чемпионат Украины среди женских команд. 3-й тур

16.08.2025

Кривбасс (Кривой Рог) – Ворскла (Полтава) – 0:4 (0:3)

Голы: Кумеда (2), Радионова (28), Китаева (36), Кравчук (77)

17.08.2025

ЕМС-Подолье (Винница) – Металлист 1925 (Харьков) – 0:9 (0:3)

Голы: Кунина (22, 38, 55), Котик (44), Молодюк (57, 89), Апанащенко (60), Гирин (65), Петрик (85)

Ладомир (Владимир) – Пантеры (Умань) – 1:1 (0:0)

Голы: Коротчук (88) – Лашко (48)

Колос (Ковалевка) – Систерс (Одесса) – 1:2 (1:1)

Голы: Когут (15) – Птицина (6), Кольменарес (76)

18.08.2025

Полесье (Житомир) – Шахтер (Донецк) – 0:2 (0:0)

Голы: Головач (78), Котовец (90+2)

Турнирная таблица

Відеоогляд матчу

По теме:
Клуб АПЛ побьет трансферный рекорд ради игрока из чемпионата Украины
Форвард сборной Косова попрощался с клубом перед трансфером в УПЛ
Источник: турецкий клуб предлагал за хавбека Кривбасса 700 тысяч евро
чемпионат Украины по футболу среди женщин Кривбасс Кривой Рог Шахтер Донецк Полесье Житомир Ворскла Полтава Металлист 1925 Ладомир Колос Ковалевка ЕМС-Подолье Винница Пантеры Умань Систерс Одесса Полесье - Шахтер
Николай Степанов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ПОВОРОЗНЮК: «Шевченко в слове ч.. делает 3 ошибки. Его поступок – позор»
Футбол | 18 августа 2025, 08:53 15
ПОВОРОЗНЮК: «Шевченко в слове ч.. делает 3 ошибки. Его поступок – позор»
ПОВОРОЗНЮК: «Шевченко в слове ч.. делает 3 ошибки. Его поступок – позор»

Президент клуба «Ингулец» – про Шевченко

Как выглядит турнирная таблица УПЛ после 3-го тура: Динамо, Шахтер, ЛНЗ
Футбол | 19 августа 2025, 06:23 8
Как выглядит турнирная таблица УПЛ после 3-го тура: Динамо, Шахтер, ЛНЗ
Как выглядит турнирная таблица УПЛ после 3-го тура: Динамо, Шахтер, ЛНЗ

С 15 по 18 августа прошел 3-й тур Украинской Премьер-лиги 2025/26

Шахтер и Фулхэм согласовали трансфер Кевина
Футбол | 18.08.2025, 14:27
Шахтер и Фулхэм согласовали трансфер Кевина
Шахтер и Фулхэм согласовали трансфер Кевина
Скандал в Полесье. У Буткевича украли 220 тысяч долларов, уже были обыски
Футбол | 18.08.2025, 16:10
Скандал в Полесье. У Буткевича украли 220 тысяч долларов, уже были обыски
Скандал в Полесье. У Буткевича украли 220 тысяч долларов, уже были обыски
Хаби Алонсо выбрал стартового вратаря на первый матч сезона в Ла Лиге
Футбол | 19.08.2025, 08:26
Хаби Алонсо выбрал стартового вратаря на первый матч сезона в Ла Лиге
Хаби Алонсо выбрал стартового вратаря на первый матч сезона в Ла Лиге
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
В команде Итаумы отреагировали на желание Турки провести бой с Усиком
В команде Итаумы отреагировали на желание Турки провести бой с Усиком
18.08.2025, 01:50
Бокс
Будет самый дорогой переход в истории. Шахтер готовит громкий трансфер
Будет самый дорогой переход в истории. Шахтер готовит громкий трансфер
17.08.2025, 10:14 17
Футбол
Склоним головы. 2 года назад погиб игрок, за плечами которого 91 матч в УПЛ
Склоним головы. 2 года назад погиб игрок, за плечами которого 91 матч в УПЛ
17.08.2025, 09:00 4
Война
Президент Полесья: «Это фактически уничтожение команды. Война повлияла»
Президент Полесья: «Это фактически уничтожение команды. Война повлияла»
17.08.2025, 14:26 14
Футбол
Забарный успешно дебютировал. ПСЖ одержал гостевую победу над Нантом
Забарный успешно дебютировал. ПСЖ одержал гостевую победу над Нантом
17.08.2025, 23:43 43
Футбол
После 5:3 поплыла. Рыбакина и Свентек определили финалистку в Цинциннати
После 5:3 поплыла. Рыбакина и Свентек определили финалистку в Цинциннати
17.08.2025, 21:50
Теннис
Леннокс Льюис рассказал, кем для него является Владимир Кличко
Леннокс Льюис рассказал, кем для него является Владимир Кличко
17.08.2025, 09:20 2
Бокс
Килиан МБАППЕ: «То, что он сделал, этот игрок феномен»
Килиан МБАППЕ: «То, что он сделал, этот игрок феномен»
18.08.2025, 04:19
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем