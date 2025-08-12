Шахтер обыграл Колос. Итоги 2-го тура женского чемпионата Украины

9–10 августа прошли пять матчей 2-го тура чемпионата Украины по футболу среди женских команд в Высшей лиге.

Шахтер обыграл Колос (1:0). Металлист 1925 и Ворскла одержали разгромные победы, забив по 7 мячей.

Первый этап пройдет с участием 10 команд в два круга по стандартной схеме: дома – в гостях (18 туров). На втором этапе будет сформировано две группы по пять клубов, которые проведут еще два круга (10 туров).

Чемпионская группа определит призеров и трех представителей Украины в еврокубках сезона 2026/27, тогда как в группе выживания развернется борьба за сохранение места в элите. Лишь три команды останутся в топ-дивизионе, еще две будут вынуждены покинуть лигу.

Чемпионат Украины среди женских команд. 2-й тур

09.08.2025

Металлист 1925 (Харьков) – Ладомир (Владимир) – 7:0 (3:0)

Голы: Апанащенко (8, 37), Гирин (23), Кунина (58), Шевчук (63), Молодюк (74, 90+2)

10.08.2025

Пантеры (Умань) – Полесье (Житомир) – 3:2 (1:2)

Голы: Лашко (8), Оливейра (57), Белокур (86) – Стець (4, 11)

Ворскла (Полтава) – ЕМС-Подолье (Винница) – 7:0 (4:0)

Голы: Кумеда (22), Воронина (27), Левицкая (34), Калинина (43), Радионова (70), Китаева (85), Котяш (88)

Шахтер (Донецк) – Колос (Ковалевка) – 1:0 (1:0)

Гол: Головач (21)

Систерс (Одесса) – Кривбасс (Кривой Рог) – 3:0 (1:0)

Голы: Панцуляя (16), Нельсон (61), Давиденко (80)

Турнирная таблица

ВИДЕО. Шахтер Донецк – Колос Ковалевка – 1:0