Шахтер взял верх над Пантерами. Стартовал женский чемпионат Украины

3–4 августа состоялись пять матчей чемпионата Украины среди женских команд в Высшей лиге.

Шахтер одержал победу над Пантерами (3:1). Также победы одержали Ворскла, Металлист 1925, Систерс.

Первый этап пройдет с участием 10 команд в два круга по стандартной схеме: дома – в гостях (18 туров). На втором этапе будут сформированы две группы по пять клубов, которые проведут еще два круга (10 туров).

Чемпионская группа определит призеров и трех представителей Украины в еврокубках сезона 2026/27, тогда как в группе выживания развернется борьба за сохранение места в элите – останутся только три команды, а две будут вынуждены покинуть лигу.

УПЛ. 1-й тур

03.08.2025

Пантеры (Умань) – Шахтер (Донецк) – 1:3 (1:2)

Голы: Белокур (25) – Головач (7), Чайка (19, 82).

Ладомир (Владимир) – Ворскла (Полтава) – 0:9 (0:6)

Голы: Радионова (12, 20), Китаева (14), Кравчук (24), Котяш (28), Калинина (35), Корсун (59), Козишкурт (74), Кравец (86).

Кривбасс (Кривой Рог) – Колос (Ковалевка) – 1:1 (1:1)

Голы: Иванченко (38) – Леспух (23).

Полесье (Житомир) – Металлист 1925 (Харьков) – 1:8 (0:4)

Голы: Триль (65) – Апанащенко (17, 34), Гирин (40, 45, 53), Молодюк (68, 81), Андрухив (86).

04.08.2025

ЭМС-Подолье (Винница) – Систерс (Одесса) – 1:3 (0:1)

Голы: Марценюк (49) – Кольменарес (30), Птицына (86), Боровская (90).

ВИДЕО. Пантеры – Шахтер – 1:3