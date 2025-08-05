Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Шахтер взял верх над Пантерами. Стартовал женский чемпионат Украины
Другие новости
05 августа 2025, 05:59 | Обновлено 05 августа 2025, 06:37
110
0

Шахтер взял верх над Пантерами. Стартовал женский чемпионат Украины

В уик-энд состоялись матчи первого тура нового сезона

05 августа 2025, 05:59 | Обновлено 05 августа 2025, 06:37
110
0
Шахтер взял верх над Пантерами. Стартовал женский чемпионат Украины
ФК Шахтер

3–4 августа состоялись пять матчей чемпионата Украины среди женских команд в Высшей лиге.

Шахтер одержал победу над Пантерами (3:1). Также победы одержали Ворскла, Металлист 1925, Систерс.

Первый этап пройдет с участием 10 команд в два круга по стандартной схеме: дома – в гостях (18 туров). На втором этапе будут сформированы две группы по пять клубов, которые проведут еще два круга (10 туров).

Чемпионская группа определит призеров и трех представителей Украины в еврокубках сезона 2026/27, тогда как в группе выживания развернется борьба за сохранение места в элите – останутся только три команды, а две будут вынуждены покинуть лигу.

УПЛ. 1-й тур

03.08.2025

Пантеры (Умань) – Шахтер (Донецк) – 1:3 (1:2)

Голы: Белокур (25) – Головач (7), Чайка (19, 82).

Ладомир (Владимир) – Ворскла (Полтава) – 0:9 (0:6)

Голы: Радионова (12, 20), Китаева (14), Кравчук (24), Котяш (28), Калинина (35), Корсун (59), Козишкурт (74), Кравец (86).

Кривбасс (Кривой Рог) – Колос (Ковалевка) – 1:1 (1:1)

Голы: Иванченко (38) – Леспух (23).

Полесье (Житомир) – Металлист 1925 (Харьков) – 1:8 (0:4)

Голы: Триль (65) – Апанащенко (17, 34), Гирин (40, 45, 53), Молодюк (68, 81), Андрухив (86).

04.08.2025

ЭМС-Подолье (Винница) – Систерс (Одесса) – 1:3 (0:1)

Голы: Марценюк (49) – Кольменарес (30), Птицына (86), Боровская (90).

ВИДЕО. Пантеры – Шахтер – 1:3

По теме:
Дирекция УПЛ утвердила даты и время начала матчей 3-го тура чемпионата
НАЗАРЕНКО: «Президент Полесья каждый раз заходит и рассказывает анекдот»
Степаненко дал совет игрокам Шахтера. Это касается Лиги Европы
Кривбасс Кривой Рог Шахтер Донецк Полесье Житомир Ворскла Полтава чемпионат Украины по футболу среди женщин Металлист 1925 Ладомир Колос Ковалевка ЕМС-Подолье Винница Пантеры Умань Систерс Одесса
Николай Степанов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Гасперини выбрал стартового нападающего Ромы на следующий сезон
Футбол | 04 августа 2025, 20:12 7
Гасперини выбрал стартового нападающего Ромы на следующий сезон
Гасперини выбрал стартового нападающего Ромы на следующий сезон

Артем Довбик начнет сезон в качестве дублера Эвана Фергюсона

В сети распространяется фейк о Мудрике. Ему нашли новую профессию
Футбол | 04 августа 2025, 23:28 2
В сети распространяется фейк о Мудрике. Ему нашли новую профессию
В сети распространяется фейк о Мудрике. Ему нашли новую профессию

Украинца «сделали» личным тренером звезд «Челси»

Рейнджерс – Виктория П. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов
Футбол | 05.08.2025, 04:06
Рейнджерс – Виктория П. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов
Рейнджерс – Виктория П. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов
Довбик в шаге от ухода из Ромы. Известный клуб добился большого прогресса
Футбол | 04.08.2025, 07:23
Довбик в шаге от ухода из Ромы. Известный клуб добился большого прогресса
Довбик в шаге от ухода из Ромы. Известный клуб добился большого прогресса
Киевское Динамо узнало потенциального соперника в Q4 Лиги чемпионов
Футбол | 04.08.2025, 13:12
Киевское Динамо узнало потенциального соперника в Q4 Лиги чемпионов
Киевское Динамо узнало потенциального соперника в Q4 Лиги чемпионов
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Чемпионка Уимблдона вылетела: Свентек не сумела выйти в 1/4 финала Монреаля
Чемпионка Уимблдона вылетела: Свентек не сумела выйти в 1/4 финала Монреаля
04.08.2025, 03:10 2
Теннис
Свитолина разобрала финалистку Уимблдона на пути в четвертьфинал Монреаля
Свитолина разобрала финалистку Уимблдона на пути в четвертьфинал Монреаля
04.08.2025, 04:55 24
Теннис
Известна судьба украинского игрока, которого забрали ТЦК с вокзала в 2024
Известна судьба украинского игрока, которого забрали ТЦК с вокзала в 2024
03.08.2025, 07:46 8
Футбол
Шок для канониров. Арсенал ждет худший сценарий по делу Зинченко
Шок для канониров. Арсенал ждет худший сценарий по делу Зинченко
03.08.2025, 11:52 6
Футбол
Шок! Искусственный интеллект назвал победителя боя Усик – Джейк Пол
Шок! Искусственный интеллект назвал победителя боя Усик – Джейк Пол
04.08.2025, 06:06 2
Бокс
Боб АРУМ: «Это не тот боксер, что раньше. Заработает деньги и уйдет»
Боб АРУМ: «Это не тот боксер, что раньше. Заработает деньги и уйдет»
03.08.2025, 07:18 1
Бокс
Сергей НАГОРНЯК: «Один человек вел себя не совсем адекватно»
Сергей НАГОРНЯК: «Один человек вел себя не совсем адекватно»
03.08.2025, 21:30 3
Футбол
ЗИДАН: «Играть за этот клуб было моей мечтой, но она не осуществилась»
ЗИДАН: «Играть за этот клуб было моей мечтой, но она не осуществилась»
04.08.2025, 06:42 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем