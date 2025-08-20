Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Руслан РОТАНЬ: «Фиорентина – классная проверка для Полесья и для меня»
Лига конференций
20 августа 2025, 18:15 | Обновлено 20 августа 2025, 18:27
Руслан РОТАНЬ: «Фиорентина – классная проверка для Полесья и для меня»

Тренер ответил на вопросы журналистов перед матчем Лиги конференций

ФК Полесье. Руслан Ротань

21 августа Полесье в матче квалификации Лиги конференции сыграет против Фиорентины, которая считается фаворитом противостояния.

Тренер житомирской команды Руслан Ротань оценил это противостояние.

«Полесье находится только на старте своего пути, поэтому перепады в результатах – это нормально. Позитивные результаты действительно чередуются с негативными, но мы видим этот позитив. Хочется быть более стабильными, но все не может быть идеальным. Фиорентина – классная проверка для Полесья. Больше всего волнует вопрос с восстановлением, потому что игры через два дня на третий. Но мы рады, что у нас два матча с Фиорентиной, таким соперником».

«Тренер Фиорентины? Стефано Пиоли – один из лучших наставников Италии и мира. Я, как молодой тренер, наблюдаю и за его работой. Это классный экзамен для меня. Мне нравится итальянский футбол и итальянский чемпионат. Я помню матчи против Фиорентины и Наполи, когда был игроком, это хорошие воспоминания».

«Если не ошибаюсь, Фиорентина дважды за два года была в финалах еврокубков. Вы мечтаете выиграть трофей Лиги конференций, а мы мечтаем пройти Фиорентину. Мы хотим выйти в группу, это наш первый этап. На бумаге мы, конечно, уступаем Фиорентине, но мы хотим быть на уровне Фиорентины, прогрессировать до их уровня», – сказал Ротань.

Матч начнется в 21:00.

