Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Полесье – Фиорентина. Квалификация Лиги конференций. Смотреть онлайн LIVE
Лига конференций
Полесье
21.08.2025 21:00 - : -
Фиорентина
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига конференций
20 августа 2025, 12:02 | Обновлено 20 августа 2025, 12:15
118
0

Полесье – Фиорентина. Квалификация Лиги конференций. Смотреть онлайн LIVE

Смотрите 21 августа в 21:00 матч плей-офф квалификации Лиги конференций

20 августа 2025, 12:02 | Обновлено 20 августа 2025, 12:15
118
0
Полесье – Фиорентина. Квалификация Лиги конференций. Смотреть онлайн LIVE
Коллаж Sport.ua

В четверг, 21 августа, состоится первый матч плей-офф квалификации Лиги конференций между житомирским «Полесьем» и «Фиорентиной».

Встречу примет «Футбол Татран Арена» в Прешове. Стартовый свисток прозвучит в 21:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Ответный матч состоится 28 августа в итальянском городе Флоренция.

Победитель двухматчевого противостояния выйдет в основной раунд Лиги конференций.

Полесье – Фиорентина. Квалификация Лиги конференций. Смотреть онлайн LIVE

Видеотрансляцию матча проводят видеосервис Kyivstar TV.

📺 Видеотрансляция

Favbet
Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
Сделать ставку Зробити ставку
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Андерлехт – АЕК. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги конференций
ФОТО. Как Шахтер тренировался, готовясь к игре Лиги конференций с Серветтом
Проданы все билеты на матч Полесья с Фиорентиной в Лиге конференций
Полесье Житомир Полесье - Фиорентина Фиорентина Лига конференций смотреть онлайн
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

До 70 млн евро. Победитель еврокубка готовит серьезный трансфер
Футбол | 20 августа 2025, 13:10 0
До 70 млн евро. Победитель еврокубка готовит серьезный трансфер
До 70 млн евро. Победитель еврокубка готовит серьезный трансфер

Эберечи Эзе привлекает внимание «Тоттенхэма»

Позор и стыд. Воспитанник Шахтера нашел себе команду на болотах
Футбол | 20 августа 2025, 05:55 24
Позор и стыд. Воспитанник Шахтера нашел себе команду на болотах
Позор и стыд. Воспитанник Шахтера нашел себе команду на болотах

Александр Роспутько сбежал в россию

Экс-игрок ПСЖ – о Забарном: «Это меня поразило больше всего»
Футбол | 19.08.2025, 16:28
Экс-игрок ПСЖ – о Забарном: «Это меня поразило больше всего»
Экс-игрок ПСЖ – о Забарном: «Это меня поразило больше всего»
Источник: клуб УПЛ подписал Владислава Супрягу
Футбол | 19.08.2025, 21:31
Источник: клуб УПЛ подписал Владислава Супрягу
Источник: клуб УПЛ подписал Владислава Супрягу
Они выбили Динамо: Пафос наказал Црвену Звезду в Белграде в матче Q4 ЛЧ
Футбол | 20.08.2025, 00:07
Они выбили Динамо: Пафос наказал Црвену Звезду в Белграде в матче Q4 ЛЧ
Они выбили Динамо: Пафос наказал Црвену Звезду в Белграде в матче Q4 ЛЧ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
МБАППЕ: «Мне жаль этого вратаря. Это тяжелые и несправедливые времена»
МБАППЕ: «Мне жаль этого вратаря. Это тяжелые и несправедливые времена»
19.08.2025, 00:53 3
Футбол
Склоним головы. Российский Искандер унес жизнь мамы Катерины Табашник
Склоним головы. Российский Искандер унес жизнь мамы Катерины Табашник
18.08.2025, 09:00 2
Война
Синнер снялся с финала Цинциннати против Алькараса при счете 0:5
Синнер снялся с финала Цинциннати против Алькараса при счете 0:5
18.08.2025, 22:46 2
Теннис
Итальянский журналист: «Я видел Довбика на тренировке. Полная катастрофа»
Итальянский журналист: «Я видел Довбика на тренировке. Полная катастрофа»
19.08.2025, 18:25 9
Футбол
Фрэнк УОРРЕН: «Мир не создал такого боксера, который выстоит против него»
Фрэнк УОРРЕН: «Мир не создал такого боксера, который выстоит против него»
20.08.2025, 07:42 3
Бокс
Хаби Алонсо выбрал стартового вратаря на первый матч сезона в Ла Лиге
Хаби Алонсо выбрал стартового вратаря на первый матч сезона в Ла Лиге
19.08.2025, 08:26 3
Футбол
Моуриньо намерен подписать в Фенербахче двух футболистов сборной Украины
Моуриньо намерен подписать в Фенербахче двух футболистов сборной Украины
18.08.2025, 19:37 6
Футбол
Полузащитник Динамо рассказал о своем уходе и разговоре с Шовковским
Полузащитник Динамо рассказал о своем уходе и разговоре с Шовковским
18.08.2025, 09:34 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем