Полесье – Фиорентина. Квалификация Лиги конференций. Смотреть онлайн LIVE
Смотрите 21 августа в 21:00 матч плей-офф квалификации Лиги конференций
В четверг, 21 августа, состоится первый матч плей-офф квалификации Лиги конференций между житомирским «Полесьем» и «Фиорентиной».
Встречу примет «Футбол Татран Арена» в Прешове. Стартовый свисток прозвучит в 21:00 по киевскому времени.
Ответный матч состоится 28 августа в итальянском городе Флоренция.
Победитель двухматчевого противостояния выйдет в основной раунд Лиги конференций.
Видеотрансляцию матча проводят видеосервис Kyivstar TV.
