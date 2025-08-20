Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Качараба и Игнатенко вошли в символическую сборную 4-го тура в Словакии
Другие новости
20 августа 2025, 06:59 | Обновлено 20 августа 2025, 07:26
57
0

Качараба и Игнатенко вошли в символическую сборную 4-го тура в Словакии

Украинцы хорошо отыграли за ДАК 1904 и Слован соответственно

20 августа 2025, 06:59 | Обновлено 20 августа 2025, 07:26
57
0
Качараба и Игнатенко вошли в символическую сборную 4-го тура в Словакии
ДАК 1904. Тарас Качараба

Украинские футболисты Тарас Качараба и Даниил Игнатенко вошли в символическую сборную 4-го тура чемпионата Словакии.

Защитник клуба ДАК 1904 Тарас Качараба хорошо сыграл в матче против Татрана из Прешова (0:0) и получил оценку 7.9 от веб-портала SofaScore.

Защитник клуба Слован Даниил Игнатенко забил победный мяч в ворота команды Скалица (1:0), его игра оценена в 8.5.

Украинские футболисты включены в 11 лучших игроков уик-энда в Словакии.

Символическая сборная 5-го тура чемпионата Румынии (SofaScore)

По теме:
ВИДЕО. Гол украинца принес Словану победу в матче чемпионата Словакии
Стартовый состав из игроков, которые пропустят начало сезона из-за травм
Два украинца вошли в символическую сборную 5-го тура чемпионата Румынии
Тарас Качараба Даниил Игнатенко чемпионат Словакии по футболу символическая сборная Слован Братислава ДАК 1904 Дунайска Стреда Татран Прешов
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ньюкасл сделал официальное заявление после публичных обвинений Исака
Футбол | 20 августа 2025, 07:08 0
Ньюкасл сделал официальное заявление после публичных обвинений Исака
Ньюкасл сделал официальное заявление после публичных обвинений Исака

Английский клуб решил прояснить нынешнюю ситуацию

Почему в трансфере Кевина из Шахтера в Фулхэм есть интерес четырех сторон
Футбол | 19 августа 2025, 16:05 29
Почему в трансфере Кевина из Шахтера в Фулхэм есть интерес четырех сторон
Почему в трансфере Кевина из Шахтера в Фулхэм есть интерес четырех сторон

Алексей Сливченко убежден, что уже этим летом вингер «горняков» должен уехать покорять АПЛ

Забарного предупредили, что Сафонов останется в клубе. Илья принял решение
Футбол | 19.08.2025, 07:51
Забарного предупредили, что Сафонов останется в клубе. Илья принял решение
Забарного предупредили, что Сафонов останется в клубе. Илья принял решение
Экс-игрок ПСЖ – о Забарном: «Это меня поразило больше всего»
Футбол | 19.08.2025, 16:28
Экс-игрок ПСЖ – о Забарном: «Это меня поразило больше всего»
Экс-игрок ПСЖ – о Забарном: «Это меня поразило больше всего»
Лунин отреагировал на интерес Фенербахче и принял решение
Футбол | 20.08.2025, 00:21
Лунин отреагировал на интерес Фенербахче и принял решение
Лунин отреагировал на интерес Фенербахче и принял решение
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Хаби АЛОНСО: «То, что сделала Барселона – неправильно, я согласен с клубом»
Хаби АЛОНСО: «То, что сделала Барселона – неправильно, я согласен с клубом»
18.08.2025, 22:04 4
Футбол
Склоним головы. Российский Искандер унес жизнь мамы Катерины Табашник
Склоним головы. Российский Искандер унес жизнь мамы Катерины Табашник
18.08.2025, 09:00 2
Война
Турки Аль-Шейх назвал следующего соперника Усика. Это не Паркер
Турки Аль-Шейх назвал следующего соперника Усика. Это не Паркер
18.08.2025, 07:19 11
Бокс
Полузащитник Динамо рассказал о своем уходе и разговоре с Шовковским
Полузащитник Динамо рассказал о своем уходе и разговоре с Шовковским
18.08.2025, 09:34 1
Футбол
ПОВОРОЗНЮК: «Шевченко в слове ч.. делает 3 ошибки. Его поступок – позор»
ПОВОРОЗНЮК: «Шевченко в слове ч.. делает 3 ошибки. Его поступок – позор»
18.08.2025, 08:53 19
Футбол
Определена финальная пара престижного турнира WTA 1000 в Цинциннати
Определена финальная пара престижного турнира WTA 1000 в Цинциннати
18.08.2025, 07:11 2
Теннис
МБАППЕ: «Мне жаль этого вратаря. Это тяжелые и несправедливые времена»
МБАППЕ: «Мне жаль этого вратаря. Это тяжелые и несправедливые времена»
19.08.2025, 00:53 3
Футбол
Пакьяо назвал лучшего боксера в истории, который превзошел Усика и Али
Пакьяо назвал лучшего боксера в истории, который превзошел Усика и Али
18.08.2025, 05:32 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем