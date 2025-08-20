Качараба и Игнатенко вошли в символическую сборную 4-го тура в Словакии
Украинцы хорошо отыграли за ДАК 1904 и Слован соответственно
Украинские футболисты Тарас Качараба и Даниил Игнатенко вошли в символическую сборную 4-го тура чемпионата Словакии.
Защитник клуба ДАК 1904 Тарас Качараба хорошо сыграл в матче против Татрана из Прешова (0:0) и получил оценку 7.9 от веб-портала SofaScore.
Защитник клуба Слован Даниил Игнатенко забил победный мяч в ворота команды Скалица (1:0), его игра оценена в 8.5.
Украинские футболисты включены в 11 лучших игроков уик-энда в Словакии.
Символическая сборная 5-го тура чемпионата Румынии (SofaScore)
