Качараба и Игнатенко вошли в символическую сборную 4-го тура в Словакии

Украинские футболисты Тарас Качараба и Даниил Игнатенко вошли в символическую сборную 4-го тура чемпионата Словакии.

Защитник клуба ДАК 1904 Тарас Качараба хорошо сыграл в матче против Татрана из Прешова (0:0) и получил оценку 7.9 от веб-портала SofaScore.

Защитник клуба Слован Даниил Игнатенко забил победный мяч в ворота команды Скалица (1:0), его игра оценена в 8.5.

Украинские футболисты включены в 11 лучших игроков уик-энда в Словакии.

