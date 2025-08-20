РИЗНИЧЕНКО: «Я волновался по поводу коуча. Нельзя быть таким добрым»

Генеральный директор «Оболони» Александр Резниченко рассказал о назначении главного тренера команды Александра Антоненко:

«Единственное, что меня волновало за него – знаете, такой характер. Он очень хороший человек, очень позитивный и ответственный. Я ему когда-то говорил: нельзя быть таким добрым. Надо понимать, что самое главное – это порядок, футболисты должны выполнять установку, которую вы делаете перед игрой и в тренировочном процессе. Если футболист почувствует ослабление, вы же понимаете, что это сразу начнет влиять на команду».

Главный тренер пивоваров Александр Антоненко вспомнил, как ему поступило предложение от «Оболони»:

«Президент мне позвонил, когда уже, думаю, все точно знали, что Шищенко уйдет. Он попросил, чтобы я занимался подготовкой команды. Мы работали вместе с нашей тренерской группой. Только к нам присоединился (ассистент) Александр Ковпак».