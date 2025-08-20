Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. РИЗНИЧЕНКО: «Я волновался по поводу коуча. Нельзя быть таким добрым»
Украина. Премьер лига
20 августа 2025, 04:45 | Обновлено 20 августа 2025, 05:32
80
0

РИЗНИЧЕНКО: «Я волновался по поводу коуча. Нельзя быть таким добрым»

Гендиректор Оболони оценил работу Александра Антоненко

20 августа 2025, 04:45 | Обновлено 20 августа 2025, 05:32
80
0
РИЗНИЧЕНКО: «Я волновался по поводу коуча. Нельзя быть таким добрым»
ФК Оболонь. Александр Антоненко

Генеральный директор «Оболони» Александр Резниченко рассказал о назначении главного тренера команды Александра Антоненко:

«Единственное, что меня волновало за него – знаете, такой характер. Он очень хороший человек, очень позитивный и ответственный. Я ему когда-то говорил: нельзя быть таким добрым. Надо понимать, что самое главное – это порядок, футболисты должны выполнять установку, которую вы делаете перед игрой и в тренировочном процессе. Если футболист почувствует ослабление, вы же понимаете, что это сразу начнет влиять на команду».

Главный тренер пивоваров Александр Антоненко вспомнил, как ему поступило предложение от «Оболони»:

«Президент мне позвонил, когда уже, думаю, все точно знали, что Шищенко уйдет. Он попросил, чтобы я занимался подготовкой команды. Мы работали вместе с нашей тренерской группой. Только к нам присоединился (ассистент) Александр Ковпак».

По теме:
Иван КАЛЮЖНЫЙ: «Это были тяжелые переговоры»
ВИДЕО. Риццоли прокомментировал спорные судейские моменты 2-го тура УПЛ
ФОТО. Жена футболиста Карпат впечатлила своими формами. Огонь
Александр Ризниченко Александр Антоненко Оболонь Киев Александр Ковпак Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Николай Степанов Источник: YouTube
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Итальянский журналист: «Я видел Довбика на тренировке. Полная катастрофа»
Футбол | 19 августа 2025, 18:25 7
Итальянский журналист: «Я видел Довбика на тренировке. Полная катастрофа»
Итальянский журналист: «Я видел Довбика на тренировке. Полная катастрофа»

Энрико Камелио разочаровался в украинском форварде Ромы

Клуб из Англии достиг соглашения о переходе игрока Динамо и сборной Украины
Футбол | 20 августа 2025, 03:40 0
Клуб из Англии достиг соглашения о переходе игрока Динамо и сборной Украины
Клуб из Англии достиг соглашения о переходе игрока Динамо и сборной Украины

Денис Попов готовится покинуть киевский клуб

Хаби Алонсо выбрал стартового вратаря на первый матч сезона в Ла Лиге
Футбол | 19.08.2025, 08:26
Хаби Алонсо выбрал стартового вратаря на первый матч сезона в Ла Лиге
Хаби Алонсо выбрал стартового вратаря на первый матч сезона в Ла Лиге
Позор и стыд. Воспитанник Шахтера нашел себе команду на болотах
Футбол | 19.08.2025, 23:02
Позор и стыд. Воспитанник Шахтера нашел себе команду на болотах
Позор и стыд. Воспитанник Шахтера нашел себе команду на болотах
Источник: клуб УПЛ подписал Владислава Супрягу
Футбол | 19.08.2025, 21:31
Источник: клуб УПЛ подписал Владислава Супрягу
Источник: клуб УПЛ подписал Владислава Супрягу
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ОФИЦИАЛЬНО. Бех-Романчук получила дисквалификацию за допинг. Известен срок
ОФИЦИАЛЬНО. Бех-Романчук получила дисквалификацию за допинг. Известен срок
19.08.2025, 18:40 39
Другие виды
Как выглядит турнирная таблица УПЛ после 3-го тура: Динамо, Шахтер, ЛНЗ
Как выглядит турнирная таблица УПЛ после 3-го тура: Динамо, Шахтер, ЛНЗ
19.08.2025, 06:23 9
Футбол
Полузащитник Динамо рассказал о своем уходе и разговоре с Шовковским
Полузащитник Динамо рассказал о своем уходе и разговоре с Шовковским
18.08.2025, 09:34 1
Футбол
Забарного предупредили, что Сафонов останется в клубе. Илья принял решение
Забарного предупредили, что Сафонов останется в клубе. Илья принял решение
19.08.2025, 07:51 86
Футбол
Турки Аль-Шейх назвал следующего соперника Усика. Это не Паркер
Турки Аль-Шейх назвал следующего соперника Усика. Это не Паркер
18.08.2025, 07:19 11
Бокс
Определена финальная пара престижного турнира WTA 1000 в Цинциннати
Определена финальная пара престижного турнира WTA 1000 в Цинциннати
18.08.2025, 07:11 2
Теннис
Забарный не будет регулярно играть в старте ПСЖ. Стала известна причина
Забарный не будет регулярно играть в старте ПСЖ. Стала известна причина
18.08.2025, 03:22 2
Футбол
ПОВОРОЗНЮК: «Шевченко в слове ч.. делает 3 ошибки. Его поступок – позор»
ПОВОРОЗНЮК: «Шевченко в слове ч.. делает 3 ошибки. Его поступок – позор»
18.08.2025, 08:53 19
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем