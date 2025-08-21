Флорентино Перес выбрал трансфер мечты для Реала. Это лучший игрок мира

Мадридский «Реал» планирует серьезно усилить полузащиту.

По информации источника, «Реал» изучает возможность трансфера обладателя Золотого мяча 2025 Родри. Этот трансфер является мечтой президента клуба Флорентино Переса. Они готовы ждать подходящей трансферной возможности, чтобы оформить этот переход. Наиболее вероятный период перехода испанца – следующее лето, ведь тогда «бланкос» планируют сбить цену из-за того, что у него остался год контракта.

Ранее сообщалось, что полузащитник английского «Манчестер Сити» Родри пока не определился с клубом, в котором намерен продолжить карьеру.