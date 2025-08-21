Флорентино Перес выбрал трансфер мечты для Реала. Это лучший игрок мира

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Испания
21 августа 2025, 01:50
«Реал» пытается подписать Родри

Getty Images/Global Images Ukraine. Родри

Мадридский «Реал» планирует серьезно усилить полузащиту.

По информации источника, «Реал» изучает возможность трансфера обладателя Золотого мяча 2025 Родри. Этот трансфер является мечтой президента клуба Флорентино Переса. Они готовы ждать подходящей трансферной возможности, чтобы оформить этот переход. Наиболее вероятный период перехода испанца – следующее лето, ведь тогда «бланкос» планируют сбить цену из-за того, что у него остался год контракта.

Ранее сообщалось, что полузащитник английского «Манчестер Сити» Родри пока не определился с клубом, в котором намерен продолжить карьеру.

Реал Мадрид Манчестер Сити Родри трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги
Дмитрий Олейник Источник: TransferFeed
