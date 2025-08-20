Евгений ШЕВЧЕНКО: «Я рад вернуться в Оболонь»
Защитник пивоваров поделился впечатлениями от возвращения в клуб
Защитник киевской Оболони Евгений Шевченко поделился впечатлениями от возвращения в состав пивоваров.
– Ты недавно присоединился к клубу. Расскажи, что стало ключевым в твоем переходе в Оболонь?
– Прежде всего, это большой интерес со стороны руководства и тренерского штаба.
– Ты с первых туров выходишь в основном составе. Что это для тебя значит?
– Впечатления только самые положительные. Я рад вернуться в «Оболонь». Спасибо за доверие тренерскому штабу. Надеюсь и в дальнейшем делать все, чтобы команда побеждала.
– Ты уже выступал за «Оболонь». Расскажи, каковы твои впечатления от возвращения?
– Для меня это, можно сказать, родной клуб. Здесь начинались мои первые профессиональные шаги в футболе. Поэтому я только был очень рад вернуться в этот клуб и хочу принести как можно больше пользы.
