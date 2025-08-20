Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Евгений ШЕВЧЕНКО: «Я рад вернуться в Оболонь»
Украина. Премьер лига
20 августа 2025, 15:35 |
135
0

Евгений ШЕВЧЕНКО: «Я рад вернуться в Оболонь»

Защитник пивоваров поделился впечатлениями от возвращения в клуб

20 августа 2025, 15:35 |
135
0
Евгений ШЕВЧЕНКО: «Я рад вернуться в Оболонь»
ФК Оболонь Киев. Евгений Шевченко

Защитник киевской Оболони Евгений Шевченко поделился впечатлениями от возвращения в состав пивоваров.

– Ты недавно присоединился к клубу. Расскажи, что стало ключевым в твоем переходе в Оболонь?

– Прежде всего, это большой интерес со стороны руководства и тренерского штаба.

– Ты с первых туров выходишь в основном составе. Что это для тебя значит?

– Впечатления только самые положительные. Я рад вернуться в «Оболонь». Спасибо за доверие тренерскому штабу. Надеюсь и в дальнейшем делать все, чтобы команда побеждала.

– Ты уже выступал за «Оболонь». Расскажи, каковы твои впечатления от возвращения?

– Для меня это, можно сказать, родной клуб. Здесь начинались мои первые профессиональные шаги в футболе. Поэтому я только был очень рад вернуться в этот клуб и хочу принести как можно больше пользы.

По теме:
Есть первая победа. Чайка в меньшинстве минимально обыграла Пенуэл
Максим ЗАДЕРАКА: «Хочу посвятить эту победу деткам из аутического спектра»
Экс-капитан Кривбасса: «Ван Леувен? Его дважды увольняли – это сигнал»
Евгений Шевченко (футболист) Оболонь Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитрий Вус Источник: ФК Оболонь
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Есть 3 изменения. Известна заявка Полесья на первый матч с Фиорентиной
Футбол | 20 августа 2025, 15:43 0
Есть 3 изменения. Известна заявка Полесья на первый матч с Фиорентиной
Есть 3 изменения. Известна заявка Полесья на первый матч с Фиорентиной

Первый матч плей-офф квалификации Лиги конференций состоится 21 августа в 21:00

Рома приняла решение по Довбику после предложения Наполи
Футбол | 20 августа 2025, 02:46 0
Рома приняла решение по Довбику после предложения Наполи
Рома приняла решение по Довбику после предложения Наполи

Римляне не хотят отдавать украинца в аренду

Супряга деградировал до нуля. Переход в Эпицентр – шанс остаться в футболе
Футбол | 20.08.2025, 15:40
Супряга деградировал до нуля. Переход в Эпицентр – шанс остаться в футболе
Супряга деградировал до нуля. Переход в Эпицентр – шанс остаться в футболе
ОФИЦИАЛЬНО. Бех-Романчук получила дисквалификацию за допинг. Известен срок
Другие виды | 19.08.2025, 18:40
ОФИЦИАЛЬНО. Бех-Романчук получила дисквалификацию за допинг. Известен срок
ОФИЦИАЛЬНО. Бех-Романчук получила дисквалификацию за допинг. Известен срок
Источник: клуб УПЛ подписал Владислава Супрягу
Футбол | 19.08.2025, 21:31
Источник: клуб УПЛ подписал Владислава Супрягу
Источник: клуб УПЛ подписал Владислава Супрягу
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Они выбили Динамо: Пафос наказал Црвену Звезду в Белграде в матче Q4 ЛЧ
Они выбили Динамо: Пафос наказал Црвену Звезду в Белграде в матче Q4 ЛЧ
20.08.2025, 00:07 41
Футбол
Хаби Алонсо выбрал стартового вратаря на первый матч сезона в Ла Лиге
Хаби Алонсо выбрал стартового вратаря на первый матч сезона в Ла Лиге
19.08.2025, 08:26 3
Футбол
Паркер отреагировал на то, что Усик попросил отсрочку на бой с ним
Паркер отреагировал на то, что Усик попросил отсрочку на бой с ним
20.08.2025, 04:00 1
Бокс
Как выглядит турнирная таблица УПЛ после 3-го тура: Динамо, Шахтер, ЛНЗ
Как выглядит турнирная таблица УПЛ после 3-го тура: Динамо, Шахтер, ЛНЗ
19.08.2025, 06:23 9
Футбол
Итальянский журналист: «Я видел Довбика на тренировке. Полная катастрофа»
Итальянский журналист: «Я видел Довбика на тренировке. Полная катастрофа»
19.08.2025, 18:25 12
Футбол
В команде Усика рассказали о будущем боксера после полученной травмы
В команде Усика рассказали о будущем боксера после полученной травмы
19.08.2025, 07:03 2
Бокс
Синнер снялся с финала Цинциннати против Алькараса при счете 0:5
Синнер снялся с финала Цинциннати против Алькараса при счете 0:5
18.08.2025, 22:46 2
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем