Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Коуч Интера: «Ничья была бы справедливым результатом матча с Ливерпулем»
Лига чемпионов
10 декабря 2025, 08:09 |
Коуч Интера: «Ничья была бы справедливым результатом матча с Ливерпулем»

Кристиан Киву поблагодарил своих подопечных за матч шестого тура Лиги чемпионов

Коуч Интера: «Ничья была бы справедливым результатом матча с Ливерпулем»
Getty Images/Global Images Ukraine. Кристиан Киву

Главный тренер миланского Интера Кристиан Киву поделись эмоциями после поражения своей команды в матче против Ливерпуля (0:1) в шестом туре основного этапа Лиги чемпионов.

«Ничья была бы справедливым результатом, учитывая, как развивалась игра. В первом тайме нам не хватало энергии, и у нас были трудности с их интенсивностью, но потом мы нашли правильный ключ, чтобы создать им проблемы. Это произошло после того, как мы были вынуждены произвести две замены, что означало, что во втором тайме мы не могли произвести больше замен, и нам не хватало энергии.

Этот инцидент (пенальти – прим) произошел в конце игры, это уже второй за последние два матча Лиги чемпионов, и мы снова остались с пустыми руками. Однако мы упорно боролись, пытались выложиться по полной, нашли, как сломать их прессинг, и шли до самого конца.

Нам следовало быть четче в некоторых наших решениях в последней трети, но в конце концов на нас повлияли эти две вынужденные замены. Я редко комментирую решение судей. Я говорю об образовании и о том, чему мы должны учить людей, особенно в Лиге чемпионов. Арбитр имел отличную позицию, чтобы увидеть весь инцидент, и он решил, что это не требует пенальти.

Когда ВАР вмешивается, он должен понимать динамику игры. Мы должны принимать решения и научиться бороться с несправедливостью, быть осторожнее с такими вещами и стараться сосредоточиться на добрых делах, которые мы можем сделать», – сказал Киву.

В нынешнем сезоне Лиги чемпионов Интер занимает пятое место турнирной таблицы, имея в своем активе 12 зачетных пунктов после шести сыгранных матчей.

Кристиан Киву Ливерпуль Интер Милан Лига чемпионов
Олег Вахоцкий Источник: Football-Italia
