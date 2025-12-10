Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. СЛОТ – о победе над Интером: «Это все, о чем я мог бы просить»
Лига чемпионов
10 декабря 2025, 07:54 |
СЛОТ – о победе над Интером: «Это все, о чем я мог бы просить»

Арне поблагодарил болельщиков за горячую поддержку

СЛОТ – о победе над Интером: «Это все, о чем я мог бы просить»
Getty Images/Global Images Ukraine. Арне Слот

Главный тренер Ливерпуля Арне Слот поделился эмоциями после победы своей команды над миланским Интером (1:0) в матче шестого тура основного раунда Лиги чемпионов.

«Это был еще один случай, когда игроки продемонстрировали отличную настройку. В этот раз мы смогли выиграть, а не сыграть вничью. Это все, о чем я мог бы просить. Четвертая игра за 10 дней, которую нечасто видишь в футболе, три за семь – это уже много.

Имея лишь 13 полевых игроков с опытом Лиги чемпионов и Премьер-лиги, после этой неудачи в матче с «Лидсом» – 3:3 в компенсированное время, где мы заслуживали гораздо больше. Поэтому на этом стадионе против сильной команды, которой является «Интер», большего и просить нельзя.

То, что фаны поют для меня, много значит. Но я уже говорил вчера, что дело не во мне, а в команде, и они там были ради команды.

Это еще раз показывает, что если дела обстоят против нас или наступают трудные времена, мы все рядом друг с другом и боремся друг за друга, и именно это сегодня показали болельщики, – сказал Арне.

В нынешнем сезоне Лиги чемпионов Ливерпуль занимает восьмую строчку турнирной таблицы, имея в своем активе 12 зачетных пунктов после 6 сыгранных матчей.

Арне Слот Интер - Ливерпуль Интер Милан Ливерпуль Лига чемпионов
Олег Вахоцкий Источник: Liverpool Echo
