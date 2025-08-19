ВИДЕО. Обидчики Динамо забили сербам в игре Q4 Лиги чемпионов на 1-й минуте
Пафос выиграл первый тайм у Црвены Звезды благодаря быстрому голу Жоау Коррейи
19 августа проходит первый матч четвертого раунда квалификации Лиги чемпионов 2025/26 между командами Црвена Звезда (Сербия) и Пафос (Кипр).
Коллективы играют на стадионе имени Райко Митича в Белграде. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.
Гости выиграли первый тайм со счетом 1:0. Пока что единственный гол в этом противостоянии забил Жоау Коррейя, который поразил ворота соперников уже на 1-й минуте.
На 29-й рефери отменил гол Бруну (форварда Пафоса) из-за игры рукой во время атаки. Пафос в Q3 ЛЧ выбил киевское Динамо – 1:0, 2:0.
❗️ ВИДЕО. Обидчики Динамо забили сербам в игре Q4 Лиги чемпионов на 1-й минуте
