19 августа проходит первый матч четвертого раунда квалификации Лиги чемпионов 2025/26 между командами Црвена Звезда (Сербия) и Пафос (Кипр).

Коллективы играют на стадионе имени Райко Митича в Белграде. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

Гости выиграли первый тайм со счетом 1:0. Пока что единственный гол в этом противостоянии забил Жоау Коррейя, который поразил ворота соперников уже на 1-й минуте.

На 29-й рефери отменил гол Бруну (форварда Пафоса) из-за игры рукой во время атаки. Пафос в Q3 ЛЧ выбил киевское Динамо – 1:0, 2:0.

❗️ ВИДЕО. Обидчики Динамо забили сербам в игре Q4 Лиги чемпионов на 1-й минуте

