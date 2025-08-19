Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Обидчики Динамо забили сербам в игре Q4 Лиги чемпионов на 1-й минуте
Лига чемпионов
19 августа 2025, 22:58 | Обновлено 19 августа 2025, 23:00
425
1

ВИДЕО. Обидчики Динамо забили сербам в игре Q4 Лиги чемпионов на 1-й минуте

Пафос выиграл первый тайм у Црвены Звезды благодаря быстрому голу Жоау Коррейи

19 августа 2025, 22:58 | Обновлено 19 августа 2025, 23:00
425
1
ВИДЕО. Обидчики Динамо забили сербам в игре Q4 Лиги чемпионов на 1-й минуте
ФК Пафос

19 августа проходит первый матч четвертого раунда квалификации Лиги чемпионов 2025/26 между командами Црвена Звезда (Сербия) и Пафос (Кипр).

Коллективы играют на стадионе имени Райко Митича в Белграде. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Гости выиграли первый тайм со счетом 1:0. Пока что единственный гол в этом противостоянии забил Жоау Коррейя, который поразил ворота соперников уже на 1-й минуте.

На 29-й рефери отменил гол Бруну (форварда Пафоса) из-за игры рукой во время атаки. Пафос в Q3 ЛЧ выбил киевское Динамо – 1:0, 2:0.

❗️ ВИДЕО. Обидчики Динамо забили сербам в игре Q4 Лиги чемпионов на 1-й минуте

ФК Пафос
ФК Пафос
ФК Пафос
По теме:
Они выбили Динамо: Пафос наказал Црвену Звезду в Белграде в матче Q4 ЛЧ
Бельгийский блиц-криг. Брюгге озадачил Рейнджерс в Глазго в Q4 ЛЧ
Реал Мадрид – Осасуна. Видео голов и обзор матча (обновляется)
видео голов и обзор Црвена Звезда Лига чемпионов Пафос
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Итальянский журналист: «Я видел Довбика на тренировке. Полная катастрофа»
Футбол | 19 августа 2025, 18:25 7
Итальянский журналист: «Я видел Довбика на тренировке. Полная катастрофа»
Итальянский журналист: «Я видел Довбика на тренировке. Полная катастрофа»

Энрико Камелио разочаровался в украинском форварде Ромы

Реал получил официальное предложение по Лунину. Андрей – цель номер один
Футбол | 18 августа 2025, 23:24 4
Реал получил официальное предложение по Лунину. Андрей – цель номер один
Реал получил официальное предложение по Лунину. Андрей – цель номер один

Украинца хочет приобрести «Фенербахче»

Црвена Звезда – Пафос. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Футбол | 19.08.2025, 19:44
Црвена Звезда – Пафос. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Црвена Звезда – Пафос. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Хаби Алонсо выбрал стартового вратаря на первый матч сезона в Ла Лиге
Футбол | 19.08.2025, 08:26
Хаби Алонсо выбрал стартового вратаря на первый матч сезона в Ла Лиге
Хаби Алонсо выбрал стартового вратаря на первый матч сезона в Ла Лиге
Позор и стыд. Воспитанник Шахтера нашел себе команду на болотах
Футбол | 19.08.2025, 23:02
Позор и стыд. Воспитанник Шахтера нашел себе команду на болотах
Позор и стыд. Воспитанник Шахтера нашел себе команду на болотах
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
_ Moore
Як не дивно, матч заінчився 1:2. Пригадую, що першими на кіпріотах влітала кротівня. Пригадую   осінь 2011-го, матчі з АПОЕЛом, і вльот в двох матчах, з такими же рахунками, як і кияни, 0:3.
Ответить
0
Crimea
Кривдники Динамо це в першу чергу Суркісня, а не пафоси
Ответить
0
Популярные новости
Турнирная таблица УПЛ. Динамо идет без потерь, Шахтер преследует
Турнирная таблица УПЛ. Динамо идет без потерь, Шахтер преследует
18.08.2025, 06:23 22
Футбол
Пакьяо назвал лучшего боксера в истории, который превзошел Усика и Али
Пакьяо назвал лучшего боксера в истории, который превзошел Усика и Али
18.08.2025, 05:32 2
Бокс
ПОВОРОЗНЮК: «Шевченко в слове ч.. делает 3 ошибки. Его поступок – позор»
ПОВОРОЗНЮК: «Шевченко в слове ч.. делает 3 ошибки. Его поступок – позор»
18.08.2025, 08:53 19
Футбол
МБАППЕ: «Мне жаль этого вратаря. Это тяжелые и несправедливые времена»
МБАППЕ: «Мне жаль этого вратаря. Это тяжелые и несправедливые времена»
19.08.2025, 00:53 3
Футбол
Как выглядит турнирная таблица УПЛ после 3-го тура: Динамо, Шахтер, ЛНЗ
Как выглядит турнирная таблица УПЛ после 3-го тура: Динамо, Шахтер, ЛНЗ
19.08.2025, 06:23 9
Футбол
В команде Усика рассказали о будущем боксера после полученной травмы
В команде Усика рассказали о будущем боксера после полученной травмы
19.08.2025, 07:03 2
Бокс
Забарный не будет регулярно играть в старте ПСЖ. Стала известна причина
Забарный не будет регулярно играть в старте ПСЖ. Стала известна причина
18.08.2025, 03:22 2
Футбол
Определена финальная пара престижного турнира WTA 1000 в Цинциннати
Определена финальная пара престижного турнира WTA 1000 в Цинциннати
18.08.2025, 07:11 2
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем