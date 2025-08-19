Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Стало известно, кто заменит Синнера и Синякову в миксте на US Open 2025
US Open
19 августа 2025, 17:59 |
46
0

Вместо Янника и Катерины в смешанном парном разряде сыграют Коллинз и Харрисон

Getty Images/Global Images Ukraine. Даниэль Коллинз

19 августа на Открытом чемпионате США 2025 стартуют матчи смешанного парного разряда.

Участие в миксте должен был принимать лидер мирового рейтинга АТР Янник Синнер, который был заявлен вместе с чешкой Катериной Синяоковой.

18 числа Янник сыграл финал Мастерса в Цинциннати против Карлоса Алькараса и снялся из-за плохого самочувствия после 0:5 в первом сете. Затем итальянец также отказался от участия в миксте на USO.

Синнера и Синякову заменит американский дуэт Даниэль Коллинз / Кристиан Харрисон. В первом раунде они встретятся с парой Белинда Бенчич (Швейцария) / Александр Зверев (Германия).

Матчи смешанного парного разряда на US Open 2025 пройдут в обновленном формате, а победители будут определены уже 20 августа.

Сетка микста на US Open 2025

Джессика Пегула / Джек Дрейпер [1] – Эмма Радукану / Карлос Алькарас
Ольга Данилович / Новак Джокович – Мирра Андреева / Даниил Медведев

Ига Свентек / Каспер Рууд [3] – Мэдисон Киз / Фрэнсис Тиафо
Наоми Осака / Гаэль Монфис – Кэти Макналли / Лоренцо Музетти

Даниэль Коллинз / Кристиан Харрисон – Белинда Бенчич / Александр Зверев
Тейлор Таунсенд / Бен Шелтон – Аманда Анисимова / Хольгер Руне [4]

Винус Уильямс / Рейлли Опелка – Каролина Мухова / Андрей Рублев
Сара Эррани / Андреа Вавассори – Елена Рыбакина / Тейлор Фритц [2]

По теме:
Рейтинг ATP. Алькарас сократил отставание от Синнера после Цинциннати
Синнер снялся со смешанного парного разряда на US Open 2025
Карлос АЛЬКАРАС: «Я увидел по его языку тела, что ему плохо»
Янник Синнер Даниэль Коллинз US Open 2025 Катерина Синякова
Даниил Агарков
