Стало известно, кто заменит Синнера и Синякову в миксте на US Open 2025
Вместо Янника и Катерины в смешанном парном разряде сыграют Коллинз и Харрисон
19 августа на Открытом чемпионате США 2025 стартуют матчи смешанного парного разряда.
Участие в миксте должен был принимать лидер мирового рейтинга АТР Янник Синнер, который был заявлен вместе с чешкой Катериной Синяоковой.
18 числа Янник сыграл финал Мастерса в Цинциннати против Карлоса Алькараса и снялся из-за плохого самочувствия после 0:5 в первом сете. Затем итальянец также отказался от участия в миксте на USO.
Синнера и Синякову заменит американский дуэт Даниэль Коллинз / Кристиан Харрисон. В первом раунде они встретятся с парой Белинда Бенчич (Швейцария) / Александр Зверев (Германия).
Матчи смешанного парного разряда на US Open 2025 пройдут в обновленном формате, а победители будут определены уже 20 августа.
Сетка микста на US Open 2025
Джессика Пегула / Джек Дрейпер [1] – Эмма Радукану / Карлос Алькарас
Ольга Данилович / Новак Джокович – Мирра Андреева / Даниил Медведев
Ига Свентек / Каспер Рууд [3] – Мэдисон Киз / Фрэнсис Тиафо
Наоми Осака / Гаэль Монфис – Кэти Макналли / Лоренцо Музетти
Даниэль Коллинз / Кристиан Харрисон – Белинда Бенчич / Александр Зверев
Тейлор Таунсенд / Бен Шелтон – Аманда Анисимова / Хольгер Руне [4]
Винус Уильямс / Рейлли Опелка – Каролина Мухова / Андрей Рублев
Сара Эррани / Андреа Вавассори – Елена Рыбакина / Тейлор Фритц [2]
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Янник провел флеш-интервью после того, как отказался продолжать матч с Алькарасом
Алексей Сливченко убежден, что уже этим летом вингер «горняков» должен уехать покорять АПЛ