Синнер снялся со смешанного парного разряда на US Open 2025
Янник должен был стартовать в миксте мейджора уже сегодня, 19 августа
Лидер мирового рейтинга АТР Янник Синнер снялся со смешанного парного разряда на Открытом чемпионате США 2025.
В ночь на 19 августа итальянец не сумел доиграть финальный матч на Мастерсе в Цинциннати против Карлоса Алькараса – Синнер отказался продолжать борьбу после проигранных пяти геймов в первом сете.
Синнер должен был стартовать в миксте на US Open уже сегодня, 19 числа. Янник был заявлен с чешкой Катериной Синяковой, однако итальянско-чешский дуэт принимать участие не будет.
Пока что непонятно, кто заменит Янника и Катерину. В первом раунде они должны были сыграть против Александра Зверева и Белинды Бенчич.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Украинец присоединился к «ПСЖ»
Денис Попов близок к переходу в «Уотфорд»