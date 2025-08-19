Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
US Open
Синнер снялся со смешанного парного разряда на US Open 2025

Янник должен был стартовать в миксте мейджора уже сегодня, 19 августа

Getty Images/Global Images Ukraine. Янник Синнер

Лидер мирового рейтинга АТР Янник Синнер снялся со смешанного парного разряда на Открытом чемпионате США 2025.

В ночь на 19 августа итальянец не сумел доиграть финальный матч на Мастерсе в Цинциннати против Карлоса Алькараса – Синнер отказался продолжать борьбу после проигранных пяти геймов в первом сете.

Синнер должен был стартовать в миксте на US Open уже сегодня, 19 числа. Янник был заявлен с чешкой Катериной Синяковой, однако итальянско-чешский дуэт принимать участие не будет.

Пока что непонятно, кто заменит Янника и Катерину. В первом раунде они должны были сыграть против Александра Зверева и Белинды Бенчич.

Янник Синнер Катерина Синякова US Open 2025
