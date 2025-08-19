Эксперт про уход Шовковского: «Тогда Динамо уже ничего не поможет»

Известный журналист и комментатор Виктор Вацко не подтверждает информацию о том, что Игорь Суркис может уволить тренера Александра Шовковского после вылета из Лиги чемпионов.

«Читал про такой инсайд. Смешно даже думать об этом. Даже если бы была малейшая возможность обсуждения этого вопроса, то Динамо тогда уже ничего и никто не поможет».

«Никакой тренер», – сказал Вацко.

Ранее сообщалось, что Шовковского может заменить Олег Гусев, который работает в его штабе.