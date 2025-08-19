Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Эксперт про уход Шовковского: «Тогда Динамо уже ничего не поможет»
Украина. Премьер лига
19 августа 2025, 17:33 | Обновлено 19 августа 2025, 17:52
894
4

Эксперт про уход Шовковского: «Тогда Динамо уже ничего не поможет»

Вацко опроверг информацию о возможном увольнении тренера киевлян

19 августа 2025, 17:33 | Обновлено 19 августа 2025, 17:52
894
4
Эксперт про уход Шовковского: «Тогда Динамо уже ничего не поможет»
ФК Динамо Киев. Александр Шовковский

Известный журналист и комментатор Виктор Вацко не подтверждает информацию о том, что Игорь Суркис может уволить тренера Александра Шовковского после вылета из Лиги чемпионов.

«Читал про такой инсайд. Смешно даже думать об этом. Даже если бы была малейшая возможность обсуждения этого вопроса, то Динамо тогда уже ничего и никто не поможет».

«Никакой тренер», – сказал Вацко.

Ранее сообщалось, что Шовковского может заменить Олег Гусев, который работает в его штабе.

По теме:
Основной голкипер Вереса вызван на матчи отбора к чемпионату мира
Известно, сколько Шахтер требует за Кевина. Клуб уже нашел ему замену
Иван КАЛЮЖНЫЙ: «Хотел уехать из Украины, это разрешено. Но это проблема»
Виктор Вацко Динамо Киев Украинская Премьер-лига Александр Шовковский
Иван Зинченко Источник: Вацко Live
Оцените материал
(14)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Хаби АЛОНСО: «То, что сделала Барселона – неправильно, я согласен с клубом»
Футбол | 18 августа 2025, 22:04 3
Хаби АЛОНСО: «То, что сделала Барселона – неправильно, я согласен с клубом»
Хаби АЛОНСО: «То, что сделала Барселона – неправильно, я согласен с клубом»

«Барселона» проведет матч Ла Лиги в Майами

Невероятные деньги. Клубы АПЛ близки к двум трансферным рекордам
Футбол | 19 августа 2025, 15:54 0
Невероятные деньги. Клубы АПЛ близки к двум трансферным рекордам
Невероятные деньги. Клубы АПЛ близки к двум трансферным рекордам

АПЛ может установить рекорд по покупкам и продажам

Динамо – единственная команда УПЛ без игроков в топ-30 рейтинга обводок
Футбол | 19.08.2025, 11:44
Динамо – единственная команда УПЛ без игроков в топ-30 рейтинга обводок
Динамо – единственная команда УПЛ без игроков в топ-30 рейтинга обводок
Дерек ЧИСОРА: «Поединок Усик – Итаума? Он его просто убьет на ринге»
Бокс | 18.08.2025, 22:58
Дерек ЧИСОРА: «Поединок Усик – Итаума? Он его просто убьет на ринге»
Дерек ЧИСОРА: «Поединок Усик – Итаума? Он его просто убьет на ринге»
Хаби Алонсо выбрал стартового вратаря на первый матч сезона в Ла Лиге
Футбол | 19.08.2025, 08:26
Хаби Алонсо выбрал стартового вратаря на первый матч сезона в Ла Лиге
Хаби Алонсо выбрал стартового вратаря на первый матч сезона в Ла Лиге
Комментарии 4
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
AK.228
Отстаньте от динамо, они лидер чемпионата УПЛ
Ответить
0
Liverpool777
Шовковський залишається ?)) це вже повна клініка ))
Ответить
-1
Allen
Смешно думать , что это недоразумение продолжается оставаться тренером , пусть хоть и в таком слабом недоразумение как Динамо. Позор колхозникам из менеджмента 🆘🆘
Ответить
-1
Singularis
Блохин есть
Ответить
-2
Популярные новости
«Это был лишь первый матч». Энрике оценил дебют Забарного в составе ПСЖ
«Это был лишь первый матч». Энрике оценил дебют Забарного в составе ПСЖ
18.08.2025, 07:12
Футбол
Склоним головы. Российский Искандер унес жизнь мамы Катерины Табашник
Склоним головы. Российский Искандер унес жизнь мамы Катерины Табашник
18.08.2025, 09:00 1
Война
Забарный не будет регулярно играть в старте ПСЖ. Стала известна причина
Забарный не будет регулярно играть в старте ПСЖ. Стала известна причина
18.08.2025, 03:22 2
Футбол
Дэвид ХЭЙ: «Этот боксер – кошмар для Усика. Он единственный, кто сможет»
Дэвид ХЭЙ: «Этот боксер – кошмар для Усика. Он единственный, кто сможет»
18.08.2025, 07:53 3
Бокс
Шахтер и Фулхэм согласовали трансфер Кевина
Шахтер и Фулхэм согласовали трансфер Кевина
18.08.2025, 14:27 95
Футбол
Определена финальная пара престижного турнира WTA 1000 в Цинциннати
Определена финальная пара престижного турнира WTA 1000 в Цинциннати
18.08.2025, 07:11 2
Теннис
После 5:3 поплыла. Рыбакина и Свентек определили финалистку в Цинциннати
После 5:3 поплыла. Рыбакина и Свентек определили финалистку в Цинциннати
17.08.2025, 21:50
Теннис
Тони КРОООС: «Хватит разговоров. Он лучший вратарь в истории»
Тони КРОООС: «Хватит разговоров. Он лучший вратарь в истории»
18.08.2025, 01:32 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем