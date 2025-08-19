Украина. Премьер лига19 августа 2025, 17:33 | Обновлено 19 августа 2025, 17:52
Эксперт про уход Шовковского: «Тогда Динамо уже ничего не поможет»
Вацко опроверг информацию о возможном увольнении тренера киевлян
19 августа 2025, 17:33 | Обновлено 19 августа 2025, 17:52
Известный журналист и комментатор Виктор Вацко не подтверждает информацию о том, что Игорь Суркис может уволить тренера Александра Шовковского после вылета из Лиги чемпионов.
«Читал про такой инсайд. Смешно даже думать об этом. Даже если бы была малейшая возможность обсуждения этого вопроса, то Динамо тогда уже ничего и никто не поможет».
«Никакой тренер», – сказал Вацко.
Ранее сообщалось, что Шовковского может заменить Олег Гусев, который работает в его штабе.
Отстаньте от динамо, они лидер чемпионата УПЛ
Шовковський залишається ?)) це вже повна клініка ))
Смешно думать , что это недоразумение продолжается оставаться тренером , пусть хоть и в таком слабом недоразумение как Динамо. Позор колхозникам из менеджмента 🆘🆘
Блохин есть
