19 августа 2025, 11:19 | Обновлено 19 августа 2025, 11:20
Cтало известно, перейдет ли Попов в Уотфорд

Украинский защитник останется в «Динамо»

Cтало известно, перейдет ли Попов в Уотфорд
Getty Images/Global Images Ukraine. Денис Попов

Украинский защитник киевского «Динамо» Денис Попов не станет игроком «Уотфорда». Об этом сообщает ТаТоТаке.

По информации источника, 26-летний футболист не присоединится к английскому клубу.

В прошедшем сезоне Денис Попов повел 35 матчей н клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться 2 забитыми мячами. Веб-портал Transefrmarkt оценивает стоимость игрока в 4 миллиона евро.

Ранее бывший игрок «Динамо» назвал причину поражений киевлян в ЛЧ против «Пафоса».

