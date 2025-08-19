Cтало известно, перейдет ли Попов в Уотфорд

Украинский защитник киевского «Динамо» Денис Попов не станет игроком «Уотфорда». Об этом сообщает ТаТоТаке.

По информации источника, 26-летний футболист не присоединится к английскому клубу.

В прошедшем сезоне Денис Попов повел 35 матчей н клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться 2 забитыми мячами. Веб-портал Transefrmarkt оценивает стоимость игрока в 4 миллиона евро.

Ранее бывший игрок «Динамо» назвал причину поражений киевлян в ЛЧ против «Пафоса».