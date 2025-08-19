Украина. Премьер лига19 августа 2025, 11:19 | Обновлено 19 августа 2025, 11:20
1054
7
Cтало известно, перейдет ли Попов в Уотфорд
Украинский защитник останется в «Динамо»
Украинский защитник киевского «Динамо» Денис Попов не станет игроком «Уотфорда». Об этом сообщает ТаТоТаке.
По информации источника, 26-летний футболист не присоединится к английскому клубу.
В прошедшем сезоне Денис Попов повел 35 матчей н клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться 2 забитыми мячами. Веб-портал Transefrmarkt оценивает стоимость игрока в 4 миллиона евро.
Ранее бывший игрок «Динамо» назвал причину поражений киевлян в ЛЧ против «Пафоса».
Комментарии 7
Популярные
Новые
Старые
Спорт юа такі передбачувані - самі продають , самі потім і " повертають " )
Знайшли зірку, маячню не пишіть,там Пафос міг легко штук п'ять голів відвантажили,а в пишете Вотфорд хоче купити,його й безплатно ніхто не візьме ,він і в Динамо не рівня!!
Нічого дивного. Для УПЛ Попов ще більш-менш підходить, але Англію він не потягне.
Напишіть,що і Михавка мільйонів за двадцять хочуть купити,це ж смішно людей Пафос возить мордою по столу ,а їх хочуть купити провідні чемпіонати в Європі ,смішно таке читати!!
Кому это недоразумение перекаченное надо?Это желтая карточка навторой минуте.
Ахахахахаха вже Ватана та Бражку, Супряжку продали? 😅😅😅
