Бывший игрок Динамо назвал причину поражений киевлян в ЛЧ против Пафоса

Бывший игрок киевского «Динамо» и полтавской «Ворсклы» Андрей Оберемко поделился мнением о вылете «бело-синих» из квалификации Лиги чемпионов.

Экс-футболист столичного клуба назвал причину поражений «Динамо» в матчах квалификации против «Пафоса» (0:1, 0:2).

«Я считаю, что нереализованные голевые моменты в первом матче и ужасные ошибки в обороне – эти факторы привели к таким результатам», – сказал Оберемко.

Далее киевский клуб будет ждать дуэль с «Маккаби» Тель-Авив в четвертом раунде отбора Лиги Европы.