Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Бывший игрок Динамо назвал причину поражений киевлян в ЛЧ против Пафоса
Лига чемпионов
19 августа 2025, 10:58 | Обновлено 19 августа 2025, 11:03
627
0

Бывший игрок Динамо назвал причину поражений киевлян в ЛЧ против Пафоса

Андрей Оберемко проанализировал выступление киевлян

19 августа 2025, 10:58 | Обновлено 19 августа 2025, 11:03
627
0
Бывший игрок Динамо назвал причину поражений киевлян в ЛЧ против Пафоса
ФК Динамо Киев

Бывший игрок киевского «Динамо» и полтавской «Ворсклы» Андрей Оберемко поделился мнением о вылете «бело-синих» из квалификации Лиги чемпионов.

Экс-футболист столичного клуба назвал причину поражений «Динамо» в матчах квалификации против «Пафоса» (0:1, 0:2).

«Я считаю, что нереализованные голевые моменты в первом матче и ужасные ошибки в обороне – эти факторы привели к таким результатам», – сказал Оберемко.

Далее киевский клуб будет ждать дуэль с «Маккаби» Тель-Авив в четвертом раунде отбора Лиги Европы.

По теме:
Динамо – единственная команда УПЛ без игроков в топ-30 рейтинга обводок
Cтало известно, перейдет ли Попов в Уотфорд
Црвена Звезда – Пафос. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Динамо Киев Андрей Оберемко Пафос Лига чемпионов Пафос - Динамо Динамо - Пафос
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Скандал в Полесье. У Буткевича украли 220 тысяч долларов, уже были обыски
Футбол | 18 августа 2025, 16:10 14
Скандал в Полесье. У Буткевича украли 220 тысяч долларов, уже были обыски
Скандал в Полесье. У Буткевича украли 220 тысяч долларов, уже были обыски

Одним из фигурантов дела является Владимир Тесля

Миллион долларов. Киевский клуб отказался продавать игрока в Металлист 1925
Футбол | 19 августа 2025, 11:17 2
Миллион долларов. Киевский клуб отказался продавать игрока в Металлист 1925
Миллион долларов. Киевский клуб отказался продавать игрока в Металлист 1925

Денис Марченко продолжит карьеру в составе футбольного клуба «Оболонь»

Арне СЛОТ: «Смотришь на игру Вирца и думаешь – серьезно?»
Футбол | 19.08.2025, 00:45
Арне СЛОТ: «Смотришь на игру Вирца и думаешь – серьезно?»
Арне СЛОТ: «Смотришь на игру Вирца и думаешь – серьезно?»
«Видим лишь вершину айсберга». Экс-игрок Динамо – о вылете киевлян из ЛЧ
Футбол | 19.08.2025, 10:00
«Видим лишь вершину айсберга». Экс-игрок Динамо – о вылете киевлян из ЛЧ
«Видим лишь вершину айсберга». Экс-игрок Динамо – о вылете киевлян из ЛЧ
Хаби АЛОНСО: «То, что сделала Барселона – неправильно, я согласен с клубом»
Футбол | 18.08.2025, 22:04
Хаби АЛОНСО: «То, что сделала Барселона – неправильно, я согласен с клубом»
Хаби АЛОНСО: «То, что сделала Барселона – неправильно, я согласен с клубом»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
В команде Итаумы отреагировали на желание Турки провести бой с Усиком
В команде Итаумы отреагировали на желание Турки провести бой с Усиком
18.08.2025, 01:50
Бокс
Определена финальная пара престижного турнира WTA 1000 в Цинциннати
Определена финальная пара престижного турнира WTA 1000 в Цинциннати
18.08.2025, 07:11 2
Теннис
Президент Полесья: «Это фактически уничтожение команды. Война повлияла»
Президент Полесья: «Это фактически уничтожение команды. Война повлияла»
17.08.2025, 14:26 14
Футбол
Тони КРОООС: «Хватит разговоров. Он лучший вратарь в истории»
Тони КРОООС: «Хватит разговоров. Он лучший вратарь в истории»
18.08.2025, 01:32 1
Футбол
Забарного предупредили, что Сафонов останется в клубе. Илья принял решение
Забарного предупредили, что Сафонов останется в клубе. Илья принял решение
19.08.2025, 07:51 93
Футбол
Склоним головы. 2 года назад погиб игрок, за плечами которого 91 матч в УПЛ
Склоним головы. 2 года назад погиб игрок, за плечами которого 91 матч в УПЛ
17.08.2025, 09:00 4
Война
«Это был лишь первый матч». Энрике оценил дебют Забарного в составе ПСЖ
«Это был лишь первый матч». Энрике оценил дебют Забарного в составе ПСЖ
18.08.2025, 07:12
Футбол
Боб АРУМ: «Я ошеломлен решением судей. Он явно выиграл тот бой»
Боб АРУМ: «Я ошеломлен решением судей. Он явно выиграл тот бой»
18.08.2025, 04:37
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем