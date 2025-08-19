Бывший игрок Динамо назвал причину поражений киевлян в ЛЧ против Пафоса
Андрей Оберемко проанализировал выступление киевлян
Бывший игрок киевского «Динамо» и полтавской «Ворсклы» Андрей Оберемко поделился мнением о вылете «бело-синих» из квалификации Лиги чемпионов.
Экс-футболист столичного клуба назвал причину поражений «Динамо» в матчах квалификации против «Пафоса» (0:1, 0:2).
«Я считаю, что нереализованные голевые моменты в первом матче и ужасные ошибки в обороне – эти факторы привели к таким результатам», – сказал Оберемко.
Далее киевский клуб будет ждать дуэль с «Маккаби» Тель-Авив в четвертом раунде отбора Лиги Европы.
