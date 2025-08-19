«Видим лишь вершину айсберга». Экс-игрок Динамо – о вылете киевлян из ЛЧ

Украина впервые за 20 лет не будет представлена в основном этапе Лиги чемпионов после вылета киевского «Динамо» в третьем раунде квалификации.

«Бело-голубые» не смогли навязать конкуренцию действующему чемпиону Кипра – «Пафосу», который обыграл украинский клуб всухую (3:0).

Две неудачи киевского «Динамо» в Лиге чемпионов вызвали волну возмущения среди болельщиков, ожидавших лучшего выступления команды.

После вылета из Лиги чемпионов «Динамо» продолжит борьбу в четвертом раунде Лиги Европы, где получит шанс реабилитироваться в дуэли с тель-авивским «Маккаби».

Бывший футболист киевского «Динамо» и «Ильичёвца» Андрей Оберемко в эксклюзивном интервью Sport.ua рассказал о вылете киевлян из Лиги чемпионов, ошибках в матче с «Пафосом», ожиданиях фанатов и следующем сопернике.

– Когда после жеребьёвки узнали о «Пафосе» – ждали сложного соперника или более лёгкого оппонента?

– В Лиге чемпионов на любой стадии лёгкой жеребьёвки априори не бывает, это еврокубки и самый престижный турнир, поэтому каждый соперник – это вызов.

– Вылет от «Пафоса» можно считать позорным, как об этом говорят болельщики?

– С точки зрения ожиданий и надежд болельщиков – возможно. Но все видят только конечный результат. Ещё раз подчеркну – в Лиге чемпионов нет удобных и заранее проходимых команд.

– После матча фанаты отметили, что «Динамо» при Шовковском проиграло все важные встречи: прошлогоднюю квалификацию ЛЧ, группу ЛЕ, финал Кубка Украины. Не говорит ли это о том, что динамовцы психологически не готовы к важным матчам?

– Послушайте, фанаты и мы, наблюдатели, можем отмечать всё, что угодно. Но мы все видим лишь вершину айсберга, мы не знаем, что происходит внутри коллектива. Мы с вами не знаем ни одной детали всего процесса в целом: с какими трудностями сталкивается «Динамо» ежедневно, кто травмирован или не готов играть, что происходит в семьях игроков и персонала. Это непрерывный процесс жизнедеятельности любой команды как живого организма, который влияет на результат.

– Изменилась ли игра команды за последний год и соответствует ли она современным требованиям еврокубков?

– Честно говоря, я не так пристально следил и анализировал «Динамо», поэтому не могу сказать, изменился ли их стиль. Но каждый тренер имеет свой особый стиль и влияние на все процессы в управлении коллективом. Уже можно сказать, что нынешнее «Динамо» – это «Динамо» Шовковского, а не Луческу.

– По-вашему, пора ли Шовковскому покинуть пост тренера «Динамо»? Если да, то кто должен стать следующим наставником?

– С большим уважением отношусь к Александру Владимировичу. Никогда не буду критиковать работу своих коллег. Надо понимать: пока вы не окажетесь в этой шкуре, вы не сможете понять все процессы жизни команды и что чувствует каждый тренер. Болельщики видят игру только через результат, а не через сам процесс. Работа тренера – творческая, мы имеем право на ошибки, ведь не ошибается только тот, кто ничего не делает.

На наших глазах происходит становление тренера Александра Шовковского. Поэтому я не хочу рассуждать о следующем тренере, а желаю, чтобы Александру Владимировичу дали шанс и доверие продолжать строить боеспособную команду. Он уже доказал всем качественной работой в прошлом сезоне, когда «Динамо» выиграло чемпионат, не потерпев ни одного поражения.

– Пассивная игра динамовцев в матче с «Пафосом» – это усталость от нагрузок или нежелание дорабатывать?

– Вы понимаете, в каких условиях «Динамо» готовится и выступает? Все эти логистические проблемы, связанные с постоянными переездами, футболисты почти не имеют тренировочного процесса – всё время занимают поездки и восстановление. Команду ни в коем случае нельзя обвинять в нежелании дорабатывать, все делали максимум возможного в данный момент.

– Тогда в чём причина двух неудачных матчей киевлян с «Пафосом»?

– Считаю, что это нереализованные голевые моменты в первом матче и грубые ошибки в обороне. Эти факторы и привели к таким результатам.

– Чья ошибка была при первом пропущенном голе в гостевом матче?

– На мой взгляд, там всё же ошибся с выходом из ворот Нещерет. Он молодой игрок, а молодым свойственно ошибаться. Было недопонимание с Михавко – один на другого надеялись. Но это опыт, который пойдёт на пользу.

– Киевляне постоянно обрезались, делали неточные передачи, теряли игроков в матчах с «Пафосом» – неужели это говорит о нехватке мастерства?

– Когда играешь под давлением результата и нужно исправлять ситуацию, то спешишь, нервничаешь – отсюда такие ошибки. К тому же «Динамо» нужно было отыгрываться, а это открыло игру для «Пафоса».

– Кто, на ваш взгляд, показал себя хуже всех в двух матчах с «Пафосом»?

– О, это свойственно нашему народу – искать виноватых. Ни в коем случае не буду выделять кого-то. Выигрывает и проигрывает всегда вся команда.

– Об отсутствии голевых моментов: чего не хватает «Динамо» в завершающей фазе?

– Я бы немного перевернул вопрос: возможно, это говорит и о качественной игре в обороне соперника, который действовал очень организованно, подстраховывая друг друга. Есть такое выражение: дисциплина бьёт класс. «Пафос» в этом противостоянии выглядел единым коллективом, игравшим на пределе своих возможностей – дисциплинированно, самоотверженно и организованно.

– Согласны ли вы, что сейчас «Динамо» не хватает лидера, который поведёт за собой?

– В «Динамо» всегда в каждой линии были лидеры. Сейчас единственным лидером вижу Андрея Ярмоленко – настоящую легенду и символ «Динамо». Но ему трудно в одиночку тянуть команду. Большего жду от Шапаренко, Ваната и Бражко – это качественные яркие игроки. Молодёжь тоже должна быстрее взрослеть рядом, не бояться брать ответственность, рисковать и проявлять себя.

– Что нужно изменить клубу, чтобы подобное больше не повторялось?

– Это спорт, невозможно спрогнозировать, будет ли такое в будущем. Я бы вообще сказал о наших грандах вместе, ведь «Шахтёр» тоже вылетел из Лиги Европы. Это более комплексный вопрос. Мы все должны что-то делать для повышения уровня чемпионата. Посмотрите, сколько талантливой молодёжи потерял украинский футбол за последние три года. Сильный чемпионат рождает конкуренцию и рост общего уровня игроков. А вот как сделать его сильнее – это вопрос ко всем, кто причастен к развитию футбола.

– Уже который год от «Динамо» ждут успешных выступлений в Европе: команда имеет костяк, игроки проводят не первый сезон. Почему не удаётся?

– Все живут прошлыми успехами наших клубов, поэтому ожидания слишком велики. Но уровень команд Европы неуклонно растёт, вкладываются огромные средства не только в трансферы, но и в инфраструктуру, внедряются инновационные методики и технологии на уровне национальных программ. Это даёт рост даже в тех странах, которые раньше считались нефутбольными. Поэтому подобное может повторяться снова и снова. Но мы не имеем права останавливаться в развитии. Уже появляются новые лица в УАФ, которые пытаются внедрять новые идеи, начиная с детского футбола. Другого пути у нас нет.

– Следующий соперник «Динамо» в Лиге Европы – «Маккаби». Какие ваши ожидания?

– Ожидания только с надеждой. Жду, что «Динамо» докажет всем, что история с «Пафосом» – это досадная неудача, которая даст силы и спортивную злость для восстановления репутации. Но это футбол.

– Ваш прогноз по «Динамо» в еврокубках? Если останутся в ЛЕ – выйдут из группы?

– Не люблю гадать, что будет или не будет. Нужно идти шаг за шагом: от матча к матчу, от неудачи к успеху. Именно поэтому мы любим футбол – это эмоциональные качели для всех.

Желаю всем украинским клубам только удачи, сил и успехов. Только преодолевая трудности, мы растём и движемся к цели. Такова наша судьба. А главное – чтобы в Украине наступил мир и страна начала жить, а не выживать.