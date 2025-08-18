Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат Испании
Эльче
18.08.2025 22:00 – FT 1 : 1
Бетис
Испания
18 августа 2025, 23:54 | Обновлено 19 августа 2025, 00:44
Валера спас хозяев. Эльче и Бетис разошлись миром на старте Ла Лиги

На гол Айтора Руибаля у хозяев поля ответил Херман Валера

Валера спас хозяев. Эльче и Бетис разошлись миром на старте Ла Лиги
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 18 августа в матче 1-го тура испанской Ла Лиги Эльче и Бетис сыграли вничью (1:1).

Гости повели в счете в первом тайме. На 21-й минуте отличился Айтор Руибаль после передачи Родриго Рикельме.

После перерыва Эльче активизировался и на 81-й минуте сумел сравнять счет. Точный удар нанес Херман Валера, а ассист записал на свой счет Мартим Нету.

Обе команды набрали по 1 баллу на старте чемпионата Испании.

Ла Лига. 1-й тур, 18 августа 2025

Эльче – Бетис – 1:1

Голы: Херман Валера, 81 – Айтор Руибаль, 21

Видео голов и обзор матча

События матча

81’
ГОЛ ! Мяч забил Херман Валера (Эльче).
21’
ГОЛ ! Мяч забил Айтор Руибаль (Бетис).
