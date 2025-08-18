Валера спас хозяев. Эльче и Бетис разошлись миром на старте Ла Лиги
На гол Айтора Руибаля у хозяев поля ответил Херман Валера
Вечером 18 августа в матче 1-го тура испанской Ла Лиги Эльче и Бетис сыграли вничью (1:1).
Гости повели в счете в первом тайме. На 21-й минуте отличился Айтор Руибаль после передачи Родриго Рикельме.
После перерыва Эльче активизировался и на 81-й минуте сумел сравнять счет. Точный удар нанес Херман Валера, а ассист записал на свой счет Мартим Нету.
Обе команды набрали по 1 баллу на старте чемпионата Испании.
Ла Лига. 1-й тур, 18 августа 2025
Эльче – Бетис – 1:1
Голы: Херман Валера, 81 – Айтор Руибаль, 21
Видео голов и обзор матча
События матча
