Валера спас хозяев. Эльче и Бетис разошлись миром на старте Ла Лиги

Вечером 18 августа в матче 1-го тура испанской Ла Лиги Эльче и Бетис сыграли вничью (1:1).

Гости повели в счете в первом тайме. На 21-й минуте отличился Айтор Руибаль после передачи Родриго Рикельме.

После перерыва Эльче активизировался и на 81-й минуте сумел сравнять счет. Точный удар нанес Херман Валера, а ассист записал на свой счет Мартим Нету.

Обе команды набрали по 1 баллу на старте чемпионата Испании.

Ла Лига. 1-й тур, 18 августа 2025

Эльче – Бетис – 1:1

Голы: Херман Валера, 81 – Айтор Руибаль, 21

Видео голов и обзор матча