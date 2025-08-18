Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Эльче – Бетис. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Прогноз
Эльче – Бетис. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

Поединок состоится 18 августа в 22:00 по Киеву

Эльче – Бетис. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
ФК Бетис

18 августа на Мануэль Мартинес Валеро пройдет матч 1-го тура Примеры Испании, в котором Эльче встретится с Бетисом.

Поединок начнется в 22:00 по европейскому времени.

Sport.ua вместе с betking анонсирует предстоящий поединок!

Эльче

Команда уже не раз играла в Ла Лиге. В том числе она выступала там в 2013-2015 и в 2020-2023. Вылетев с последнего места, год назад закончили на скромной одиннадцатой позиции. Но получилось на этот раз не застрять в Сегунде, да и ставка на Эдера Сарабию, что до этого был главным тренером только в Андорре, сработала отлично. Тот с ходу выиграл в непростой борьбе спор за проходную вторую позицию - набрано 77 очков, на два больше, чем у Овьедо и Мирандесом.

Понятно, что новичку будет очень сложно. Тем более что все-таки продали ряд лидеров - Меркау уже дебютировал за Нью-Йорк Сити, а Николас Кастро - за Толуку. Вырученные за них деньги позволили новичков брать не только в аренду или подписывать на рынке свободных агентов, но и даже платить по паре миллионов, как за Альваро Родригеса и Нету.

Бетис

Клуб уже в 2020-м году позвали на тренерский пост Мануэля Пеллегрини. Тот обеспечил неплохой уровень, и даже взял с подопечными кубок Испании. Но все же, казалось, постепенно результаты падали. Но не в прошлом сезоне, когда удавалось и в Примере прибавить, с 60 очками забравшись на 6-е место, и в Лиге конференций дойти до финала, правда, с разгромным поражением в решающем матче от Челси.

Во многом те успехи были основаны на том, что в Севилье реанимировали карьеру такие звезды, как Антони и Иско. Но аренда первого закончилась, а второй получил тяжелую травму. Продали и перспективного Кардозо. Есть и новички, и снова не обошлось без тех, кто хочет снова выйти на пик - Пау Лопес, Фирпо. А за Деоссу выложили 12 миллионов Монтеррею - посмотрим, как проявит себя колумбиец, что перебирается в Европу.

Статистика личных встреч

В последний раз клубы играли между собой в Примере 2022/2023. Тогда оба раза выиграли подопечные Пеллегрини.

Прогноз

Букмекерские конторы ожидаемо отдают преимущество гостям. Безопасным выглядит ставка на них с форой 0. Букмекерская компания betking оценивает вероятность такого результата коэффициентом 1,60.

Прогноз Sport.ua
Эльче
18 августа 2025 -
22:00
Бетис
Эльче Бетис Ла Лига чемпионат Испании по футболу прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
