  Эльче – Бетис – 1:1. Спасенная ничья. Видео голов и обзор
Испания
19 августа 2025, 04:43 | Обновлено 19 августа 2025, 04:45
Эльче – Бетис – 1:1. Спасенная ничья. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор поединка 1-го тура Ла Лиги

Эльче – Бетис – 1:1. Спасенная ничья. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 18 августа в матче 1-го тура испанской Ла Лиги Эльче и Бетис сыграли вничью (1:1).

Гости повели в счете в первом тайме. На 21-й минуте отличился Айтор Руибаль.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Во втором тайме Эльче перехватил инициативу и на 81-й минуте сумел сравнять счет. Точный удар нанес Херман Валера.

Ла Лига. 1-й тур, 18 августа 2025

Эльче – Бетис – 1:1

Голы: Херман Валера, 81 – Айтор Руибаль, 21

Видеообзор матча

Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
