Испания19 августа 2025, 04:43 | Обновлено 19 августа 2025, 04:45
Эльче – Бетис – 1:1. Спасенная ничья. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор поединка 1-го тура Ла Лиги
19 августа 2025, 04:43 | Обновлено 19 августа 2025, 04:45
Вечером 18 августа в матче 1-го тура испанской Ла Лиги Эльче и Бетис сыграли вничью (1:1).
Гости повели в счете в первом тайме. На 21-й минуте отличился Айтор Руибаль.
Во втором тайме Эльче перехватил инициативу и на 81-й минуте сумел сравнять счет. Точный удар нанес Херман Валера.
Ла Лига. 1-й тур, 18 августа 2025
Эльче – Бетис – 1:1
Голы: Херман Валера, 81 – Айтор Руибаль, 21
Видеообзор матча
