Алькарас стал самым молодым теннисистом, выигравшим все супертурниры в США
18 августа 22-летний Карлос завоевал трофей на Мастерсе в Цинциннати
18 августа вторая ракетка мира в мужском одиночном разряде Карлос Алькарас завоевал трофей турнира АТР 1000 в Цинциннати, США.
В финале испанец вышел на корт проти лидера рейтинга АТР Янника Синнер – итальянец снялся с матча после пяти проигранных геймов в первом сете.
22-летний Карлос стал самым молодым теннисистом, который стал чемпионом на всех главных турнирах в США.
Трофеи Алькараса в США:
- Мастерс в Майами – 2022
- US Open – 2022
- Мастерс в Индиан-Уэллс – 2023, 2024
- Мастерс в Цинциннати – 2025
Другие достижения Алькараса после трофея в Цинциннати:
- С 1990 года Карлос Алькарас (22 года 94 дня) стал всего лишь пятым игроком, выигравшим более 3 титулов на Мастерсах за сезон до своего 23-летия после Пита Сампраса (1994), Марсело Риоса (1998), Роджера Федерера (2004) и Рафаэля Надаля (2005, 2007–2009).
- Алькарас стал самым молодым теннисистом, который стал чемпионом на восьми Мастерсах после Рафаэля Надаля
- Алькарас стал самым молодым теннисистом с 2008 года, котором удалось стать триумфатором в Цинциннати после Энди Маррея
Видеообзор финала Мастерса в Цинциннати Янник Синнер – Карлос Алькарас
