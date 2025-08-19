Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Алькарас стал самым молодым теннисистом, выигравшим все супертурниры в США
ATP
19 августа 2025, 07:38 | Обновлено 19 августа 2025, 07:41
18 августа 22-летний Карлос завоевал трофей на Мастерсе в Цинциннати

Алькарас стал самым молодым теннисистом, выигравшим все супертурниры в США
Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Алькарас

18 августа вторая ракетка мира в мужском одиночном разряде Карлос Алькарас завоевал трофей турнира АТР 1000 в Цинциннати, США.

В финале испанец вышел на корт проти лидера рейтинга АТР Янника Синнер – итальянец снялся с матча после пяти проигранных геймов в первом сете.

22-летний Карлос стал самым молодым теннисистом, который стал чемпионом на всех главных турнирах в США.

Трофеи Алькараса в США:

  • Мастерс в Майами – 2022
  • US Open – 2022
  • Мастерс в Индиан-Уэллс – 2023, 2024
  • Мастерс в Цинциннати – 2025

Другие достижения Алькараса после трофея в Цинциннати:

  • С 1990 года Карлос Алькарас (22 года 94 дня) стал всего лишь пятым игроком, выигравшим более 3 титулов на Мастерсах за сезон до своего 23-летия после Пита Сампраса (1994), Марсело Риоса (1998), Роджера Федерера (2004) и Рафаэля Надаля (2005, 2007–2009).
  • Алькарас стал самым молодым теннисистом, который стал чемпионом на восьми Мастерсах после Рафаэля Надаля
  • Алькарас стал самым молодым теннисистом с 2008 года, котором удалось стать триумфатором в Цинциннати после Энди Маррея

Видеообзор финала Мастерса в Цинциннати Янник Синнер – Карлос Алькарас

Синнер пояснил, почему снялся с финала Мастерса в Цинциннати
Впервые за 11 лет финал Мастерса завершился досрочно из-за снятия игрока
Карлос АЛЬКАРАС: «Я просто должен извиниться»
Карлос Алькарас (теннисист) Янник Синнер ATP Цинциннати рекорд
