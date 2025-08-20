Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Италия
20 августа 2025, 02:46
Рома приняла решение по Довбику после предложения Наполи

Римляне не хотят отдавать украинца в аренду

Рома приняла решение по Довбику после предложения Наполи
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

28-летний нападающий «Ромы» Артем Довбик может летом сменить клуб. К футболисту проявляет интерес ряд именитых команд.

По информации итальянского портала Corriere dello Sport, Артемом интересуется «Наполи», который отчаянно ищет замену травмированному Ромелу Лукаку. Однако неаполитанцы предлагают только аренду украинца – «Рома» такой вариант не рассматривает. «Волки» готовы только продать украинца – цена 30 миллионов евро.

В прошлом сезоне в активе Довбика 44 матча, 17 голов и четыре ассиста. Ранее сообщалось, что трансфер Довбика рассматривает «Ювентус».

Рома Рим трансферы Наполи травма Ромелу Лукаку Артем Довбик трансферы Серии A
Дмитрий Олейник Источник: X (Twitter)
