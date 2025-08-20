Рома приняла решение по Довбику после предложения Наполи

28-летний нападающий «Ромы» Артем Довбик может летом сменить клуб. К футболисту проявляет интерес ряд именитых команд.

По информации итальянского портала Corriere dello Sport, Артемом интересуется «Наполи», который отчаянно ищет замену травмированному Ромелу Лукаку. Однако неаполитанцы предлагают только аренду украинца – «Рома» такой вариант не рассматривает. «Волки» готовы только продать украинца – цена 30 миллионов евро.

В прошлом сезоне в активе Довбика 44 матча, 17 голов и четыре ассиста. Ранее сообщалось, что трансфер Довбика рассматривает «Ювентус».