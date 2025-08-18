Украина. Премьер лига18 августа 2025, 18:32 |
371
0
ВИДЕО. Что же это происходит? Кривбасс забил второй мяч в ворота Зари
На 16-й минуте счет уже 2:0 в пользу гостей
18 августа 2025, 18:32 |
371
0
18 августа в матче третьего тура УПЛ луганская «Заря» встречается с криворожским «Кривбассом».
Игроки «Кривбасса» быстро открыли счет в матче. На 9-й минуте отличился Задерака.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Но гости быстро и удвоили преимущество. На 16-й минуте Карлос Парако запер передачу от Микитишина.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 18 августа 2025, 14:27 66
За бразильского вингера «горняки» могут в перспективе получить желаемые 50 миллионов евро
Футбол | 17 августа 2025, 23:43 42
Единственный в матче гол для гостей забил Витинья
Футбол | 18.08.2025, 03:22
Футбол | 18.08.2025, 18:01
Футбол | 18.08.2025, 06:23
Комментарии 0
Популярные новости
17.08.2025, 00:45 24
17.08.2025, 09:20 2
16.08.2025, 21:31 12
16.08.2025, 19:38 13
16.08.2025, 22:05 1
18.08.2025, 07:19 7
17.08.2025, 10:14 13
18.08.2025, 05:32 1