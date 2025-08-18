ВИДЕО. Что же это происходит? Кривбасс забил второй мяч в ворота Зари

18 августа в матче третьего тура УПЛ луганская «Заря» встречается с криворожским «Кривбассом».

Игроки «Кривбасса» быстро открыли счет в матче. На 9-й минуте отличился Задерака.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Но гости быстро и удвоили преимущество. На 16-й минуте Карлос Парако запер передачу от Микитишина.