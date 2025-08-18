ВИДЕО. Что же это происходит? Кривбасс забил второй мяч в ворота Зари

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
18 августа 2025, 18:32 |
На 16-й минуте счет уже 2:0 в пользу гостей

ФК Кривбасс

18 августа в матче третьего тура УПЛ луганская «Заря» встречается с криворожским «Кривбассом».

Игроки «Кривбасса» быстро открыли счет в матче. На 9-й минуте отличился Задерака.

Но гости быстро и удвоили преимущество. На 16-й минуте Карлос Парако запер передачу от Микитишина.

чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Заря Луганск Украинская Премьер-лига видео голов и обзор Заря - Кривбасс Карлос Парако
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
