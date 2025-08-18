ВИДЕО. Кривбасс открыл счет в матче с Зарей. Быстрый гол забил Задерака

18 августа в матче третьего тура УПЛ луганская «Заря» встречается с криворожским «Кривбассом».

Гости уже на 9-й минуте открыли счет в матче.

Егор Твердохлеб сделал передачу на Максима Задераку, а тот выйдя один на один с голкипером точно пробил.