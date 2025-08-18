Украина. Премьер лига18 августа 2025, 18:27 | Обновлено 18 августа 2025, 18:29
ВИДЕО. Кривбасс открыл счет в матче с Зарей. Быстрый гол забил Задерака
Команды встретились в третьем туре УПЛ
18 августа 2025, 18:27 | Обновлено 18 августа 2025, 18:29
18 августа в матче третьего тура УПЛ луганская «Заря» встречается с криворожским «Кривбассом».
Гости уже на 9-й минуте открыли счет в матче.
Егор Твердохлеб сделал передачу на Максима Задераку, а тот выйдя один на один с голкипером точно пробил.
