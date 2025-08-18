Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ВИДЕО. Кривбасс открыл счет в матче с Зарей. Быстрый гол забил Задерака
Украина. Премьер лига
18 августа 2025, 18:27 | Обновлено 18 августа 2025, 18:29
ВИДЕО. Кривбасс открыл счет в матче с Зарей. Быстрый гол забил Задерака

Команды встретились в третьем туре УПЛ

ФК Кривбасс

18 августа в матче третьего тура УПЛ луганская «Заря» встречается с криворожским «Кривбассом».

Гости уже на 9-й минуте открыли счет в матче.

Егор Твердохлеб сделал передачу на Максима Задераку, а тот выйдя один на один с голкипером точно пробил.

ВИДЕО. Заря не реализовала выход 4 в 1. Суперсейв от Кемкина
Василий КОБИН: «Такие матчи нужно доводить до логического завершения»
ВИДЕО. Что же это происходит? Кривбасс забил второй мяч в ворота Зари
чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Заря Луганск Украинская Премьер-лига Заря - Кривбасс видео голов и обзор
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
