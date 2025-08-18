Стало известно, сколько может заплатить Шахтер за Педро Габриэля
«Горнякам» интересен молодой фулбек «Гремио»
Украинский «Шахтер» продолжает интересоваться 18-летним левым фулбеком «Гремио» Педро Габриэлем.
Сообщается, что футболист может покинуть Бразилию уже в ближайшие дни, а «Шахтер» рассматривает возможность сделать по нему официальное предложение на 7 миллионов евро.
«Гремио» получит 80% от этой суммы, что станет существенным подспорьем для клубного бюджета.
Отмечается, что в настоящий момент стороны ведут предварительные переговоры.
Педро Габриэль является воспитанником академии «Гремио», а за первую команду этого клуба провел 2 официальных матча.
