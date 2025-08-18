Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
18 августа 2025, 17:15 |
Стало известно, сколько может заплатить Шахтер за Педро Габриэля

«Горнякам» интересен молодой фулбек «Гремио»

instagram.com/pedrinhogabriel07

Украинский «Шахтер» продолжает интересоваться 18-летним левым фулбеком «Гремио» Педро Габриэлем.

Сообщается, что футболист может покинуть Бразилию уже в ближайшие дни, а «Шахтер» рассматривает возможность сделать по нему официальное предложение на 7 миллионов евро.

«Гремио» получит 80% от этой суммы, что станет существенным подспорьем для клубного бюджета.

Отмечается, что в настоящий момент стороны ведут предварительные переговоры.

Педро Габриэль является воспитанником академии «Гремио», а за первую команду этого клуба провел 2 официальных матча.

Источник: Portal Times
Комментарии 1
New Zealander
Топ!  Надо!
