  4. Шахтер нацелился на бразильского защитника
Украина. Премьер лига
07 августа 2025, 04:32 | Обновлено 07 августа 2025, 04:33
Шахтер нацелился на бразильского защитника

Внимание донецкого клуба привлекает Педро Габриэль

Гремио. Педро Габриэль

Бразильский защитник «Гремио» U-20 Педро Габриэль привлекает внимание донецкого «Шахтера», сообщает Portaldogremista.

По информации источника, украинский клуб заинтересован в подписании 18-летнего футболиста, хоть пока и не делал официального предложение. Скауты «горняков» следят за несколькими игроками в Бразилии, среди которых есть и Педро Габриэль.

В «Гремио» не намерены прощаться с фулбеком.

В прошедшем сезоне Педро Габриэль провел 23 матча в составе молодежной команды клуба. В них он успел отличиться 3 забитыми мячами и 2 голевыми передачами.

Ранее сообщалось о том, что Кевин может присоединиться к чемпиону топовой лиги.

