Шахтер нацелился на бразильского защитника

Бразильский защитник «Гремио» U-20 Педро Габриэль привлекает внимание донецкого «Шахтера», сообщает Portaldogremista.

По информации источника, украинский клуб заинтересован в подписании 18-летнего футболиста, хоть пока и не делал официального предложение. Скауты «горняков» следят за несколькими игроками в Бразилии, среди которых есть и Педро Габриэль.

В «Гремио» не намерены прощаться с фулбеком.

В прошедшем сезоне Педро Габриэль провел 23 матча в составе молодежной команды клуба. В них он успел отличиться 3 забитыми мячами и 2 голевыми передачами.

