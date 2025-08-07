Шахтер нацелился на бразильского защитника
Внимание донецкого клуба привлекает Педро Габриэль
Бразильский защитник «Гремио» U-20 Педро Габриэль привлекает внимание донецкого «Шахтера», сообщает Portaldogremista.
По информации источника, украинский клуб заинтересован в подписании 18-летнего футболиста, хоть пока и не делал официального предложение. Скауты «горняков» следят за несколькими игроками в Бразилии, среди которых есть и Педро Габриэль.
В «Гремио» не намерены прощаться с фулбеком.
В прошедшем сезоне Педро Габриэль провел 23 матча в составе молодежной команды клуба. В них он успел отличиться 3 забитыми мячами и 2 голевыми передачами.
Ранее сообщалось о том, что Кевин может присоединиться к чемпиону топовой лиги.
