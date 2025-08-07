Кевин может присоединиться к чемпиону топовой лиги. Названо условие

Бразильский вингер донецкого «Шахтера» Кевин привлекает внимание «Наполи», сообщает Джанлука Ди Марцио.

По информации источника, 22-летний футболист привлекает внимание чемпиона Италии, который намерен усилить левый фланг атаки. Клуб из Неаполя может подписать Кевина в случае, если команду покинет Джакомо Распадори. Сумма вероятного трансфера оценивает в 35 миллионов евро.

В текущем сезоне Кевин провел 3 матча на клубном уровне в рамках квалификации Лиги Европы, за которые он успел оформить 4 забитых мяча и 2 голевые передачи.

Ранее сообщалось о том, что «Шахтер» получил серьезное предложение по легионеру от клуба АПЛ.